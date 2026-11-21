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Kocaelispor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu. Bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Kocaelispor - Fenerbahçe ilk 11'ler açıklandı mı, maç kadrosunda kimler var, yedek kulübesinde hangi isimler yer alıyor ve maç hangi kanalda soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Kocaelispor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri ve tüm detaylar.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER AÇIKLANDI

Kocaelispor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri karşılaşma öncesinde açıklandı.

KOCAELİSPOR İLK 11

FENERBAHÇE İLK 11













KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Fenerbahçe maçı bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alan karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, Kocaeli'deki Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Kocaelispor, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE KARŞISINDA

Kocaelispor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Kocaelispor, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosundaki hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ligdeki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki takımın mücadelesi, haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.