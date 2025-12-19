Kocaelispor Antalyaspor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Kocaelispor Antalyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Kocaelispor Antalyaspor canlı maç anlatımı ve Kocaelispor Antalyaspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

KOCAELİSPOR ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Kocaelispor Antalyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

Görsel: Google

KOCAELİSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Kocaelispor Antalyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

KOCAELİSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

KOCAELİSPOR ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kocaelispor Antalyaspor maçı Kocaeli'de, Kocaeli Stadyumu'nda oynanıyor.