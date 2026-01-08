Kocaeli okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Kocaeli'de okul yok mu (KOCAELİ VALİLİĞİ)?

Meteoroloji uyarılarının ardından "9 Ocak Cuma Kocaeli'de okul yok mu?" sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Kocaeli okullar tatil mi sorusu öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Kocaeli Valiliği'nin eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine dair yapacağı açıklama yakından takip ediliyor.

KOCAELİ HAVA DURUMU

SAATLİK KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli'de perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış etkisini gösteriyor. 15.00–18.00 saatleri arasında sıcaklık 15 derece ölçülürken, rüzgarın zaman zaman saatte 54 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde gökgürültülü sağanak yerini sağanak yağışa bırakırken, gece yarısına doğru sıcaklık 11 dereceye kadar düşüyor.

Cuma günü gece saatlerinde yağmur etkisini sürdürürken, sabaha karşı sıcaklık 6–7 derece seviyelerine geriliyor. Sabah saatlerinde hafif yağmur beklenirken, öğleye doğru yağış etkisini kaybediyor ve parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Cuma günü rüzgarın öğle saatlerinde kuvvetlenerek saatte 51 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

5 GÜNLÜK KOCAELİ HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre Kocaeli'de yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek.

9 Ocak Cuma: Yağmurlu, sıcaklık 4 ile 7 derece arasında

10 Ocak Cumartesi: Yağmurlu, sıcaklık 4 ile 18 derece

11 Ocak Pazar: Sağanak yağışlı, sıcaklık 12 ile 15 derece

12 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmur, sıcaklık 3 ile 5 derece

13 Ocak Salı: Kar yağışlı, sıcaklık 1 ile 3 derece

Önümüzdeki günlerde özellikle pazartesi ve salı günü karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden, sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olması isteniyor. Kocaeli'de hava durumuna bağlı olarak yapılacak olası resmi uyarı ve açıklamalar yakından takip ediliyor.

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları Darıca ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

9 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verilen okulların listesi şöyle açıklandı:

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu

Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu

Mehmet Akif Ortaokulu