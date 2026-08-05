Karaoğlan Ajax-Shelbourne maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Hollanda temsilcisi Ajax ile İrlanda temsilcisi Shelbourne arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını yönetecek.

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bulunan Johan Cruijff Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Söz konusu mücadelede hakem Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Maçta Onur Özütoprak VAR, Ömer Faruk Turtay ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı