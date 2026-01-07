Kocaeli okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Kocaeli'de okul yok mu (KOCAELİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kocaeli Valiliği'nin kararını merakla bekleyen öğrenciler, 8 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Kocaeli'de kar tatili olup olmadığına dair bilgiler henüz netlik kazanmadı. Valiliğin vereceği karar, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

KOCAELİ HAVA DURUMUMeteoroloji'den Kritik Uyarı: Dondurucu Soğuklar ve Kar Yağışı Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde hafta ortasından itibaren dondurucu soğuklar ve kar yağışlı bir hava dalgası etkili olacak. Hafta başında mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru ekstrem değerlere gerileyecek.

Hafta Ortasında Kar Yağışı Kapıda

Haftanın ilk yarısında yağışlı ve soğuk bir seyir izleyen hava durumu, Perşembe gününden itibaren kar yağışına dönüyor:

• 08 Ocak Perşembe: Güne yağmurlu bir başlangıç yapılması beklenirken, en düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık ise 11°C civarında seyredecek.

• 09 Ocak Cuma: Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşecek. Gündüz en yüksek sıcaklığın 0°C olması beklenirken, gece saatlerinde termometrelerin -2°C'ye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

• 10 Ocak Cumartesi: Yağışların yerini az bulutlu bir gökyüzüne bırakması beklenirken, dondurucu soğuklar etkisini iyice hissettirecek. Gece sıcaklığının -10°C'ye kadar düşerek haftanın en soğuk gecesinin yaşanması öngörülüyor.

Nem Oranı Tavan Yapacak, Yağışlar Sürecek

Hafta sonuna doğru kar yağışının tekrar etkili olmasıyla birlikte nem oranlarında ciddi bir artış yaşanacak:

• 11 Ocak Pazar: Karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri beklenirken nem oranı %96 seviyelerine kadar ulaşacak. En düşük sıcaklığın 3°C, en yüksek sıcaklığın ise 7°C olması tahmin ediliyor.

• 12 Ocak Pazartesi: Yeni haftaya da kar yağışıyla girilecek; en düşük sıcaklık -1°C, en yüksek sıcaklık ise 2°C civarında olacak.

Geçmiş Yılların Ortalamasının Altında

Bölgenin 1991-2020 yılları arasındaki verilerine bakıldığında, 12 Ocak tarihinde kaydedilen -15,2°C'lik en düşük sıcaklık rekoru bölgenin ne denli sert kış koşullarına sahip olduğunu gösteriyor. Mevcut tahminler bu ekstrem rekorlara yaklaşmasa da, mevsim normallerinin altındaki dondurucu seyir dikkat çekiyor.

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.