Kocaeli okullar tatil mi, 15 Nisan Çarşamba Kocaeli’de grev var mı?

15 Nisan Çarşamba günü Kocaeli’de eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceği ve sendikaların olası iş bırakma kararlarının şehirde nasıl bir etki yaratacağı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından vatandaşlar güncel ve resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

SİVEREK’TEKİ SALDIRI EĞİTİM CAMİASINI SARSTI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırı, Türkiye genelinde eğitim camiasında büyük bir endişe yarattı. Yaşanan olayın ardından eğitim sendikaları peş peşe açıklamalar yaparak artan şiddet vakalarına dikkat çekti ve acil önlem çağrısında bulundu.

EĞİTİM-İŞ’TEN 2 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA KARARI

Eğitim-İş, eğitim kurumlarında güvenlik sorununun kritik seviyeye ulaştığını belirterek 2 gün iş bırakma kararı aldığını açıkladı. Sendika, yetkililerin etkili adımlar atmaması halinde benzer olayların yaşanmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

YARALILAR İÇİN MESAJ, YETKİLİLERE ÇAĞRI

Saldırıda yaralanan öğrenci, öğretmen, polis memuru ve okul çalışanlarına geçmiş olsun dilekleri iletilirken, sendikalar eğitim alanlarında şiddetin artık tolere edilemeyeceğini vurguladı. Açıklamalarda, kalıcı güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

ÇORUM’DA BASIN AÇIKLAMALARI VE EYLEM TAKVİMİ

Eğitim-İş Çorum Şubesi tarafından açıklanan programa göre, Çarşamba günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde, Perşembe günü ise Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklamaları yapılacak. Düzenlenecek eylemlerle kamuoyunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

EĞİTİM SEN’DEN TÜRKİYE GENELİNDE GREV

Eğitim Sen, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü için ülke genelinde 1 günlük iş bırakma kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, Siverek’teki okul önünde ve farklı şehirlerde geniş katılımlı eylemler düzenleneceği belirtildi.

TÜRK EĞİTİM-SEN VE EĞİTİM-BİR-SEN DE SAHADA

Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen de yaşanan saldırıya tepki göstererek 15 Nisan’da iş bırakma eylemine katılacaklarını açıkladı. Her iki sendika da eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesi için daha etkili politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ? GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

Tüm bu gelişmeler sonrası öğrenciler ve veliler, 15 Nisan Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Ancak şu ana kadar resmi makamlardan tatil yönünde bir karar gelmedi. Eğitim-öğretimin devam etmesi beklenirken, iş bırakma eylemlerinin bazı okullarda aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.