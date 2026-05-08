Haberler

Kobra Murat'ın kızı kimdir? Sergül Divandiler kaç yaşında, nereli?

Kobra Murat'ın kızı kimdir? Sergül Divandiler kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kobra Murat’ın ailesi ve özellikle kızı Sergül Divandiler son dönemde sosyal medyada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Renkli yaşamıyla bilinen sanatçının kızı hakkında “kimdir?”, “kaç yaşında ve nereli?” soruları yeniden gündeme gelirken, ikiliye dair detaylar da merakla araştırılıyor. Peki, Kobra Murat'ın kızı kimdir? Sergül Divandiler kaç yaşında, nereli?

Kobra Murat’ın özel hayatı ve ailesi, özellikle kızı Sergül Divandiler hakkında ortaya çıkan paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada ilgi gören genç isim için “Kobra Murat’ın kızı kimdir?”, “Sergül Divandiler kaç yaşında ve nereli?” soruları merak konusu olurken, baba-kızın yaşamına dair detaylar da araştırılmaya başlandı. İşte Sergül Divandiler ve Kobra Murat hakkında merak edilenler…

SERGÜL DİVANDİLER KİMDİR?

Sergül Divandiler, Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat (Murat Divandiler) ile eşi Emine Divandiler’in kızıdır. 30 Temmuz 2007’de İstanbul’un Balat semtinde dünyaya gelen Sergül Divandiler, küçük yaşlardan itibaren babasının sahne hayatıyla iç içe büyümüştür. Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla da dikkat çeken Sergül, takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

SERGÜL DİVANDİLER KAÇ YAŞINDA?

2007 doğumlu olan Sergül Divandiler, 18 yaşındadır.

KOBRA MURAT KİMDİR?

Gerçek adı Murat Divandiler olan Kobra Murat, İstanbul Balat doğumludur ve Roman müziğinin tanınan isimlerinden biridir. Uzun yıllardır sahne alan sanatçı, enerjik performansları, renkli sahne kostümleri ve eğlenceli tarzıyla “Romanların Prensi” olarak anılmaktadır. Asıl mesleği terzilik olan Kobra Murat, müzik ve sahne şovlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Evli olan sanatçının üç çocuğu bulunmaktadır.

Sahra Arslan
Haberler.com
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz

ABD "Yanıt bekliyoruz" dedi, İran açıklama yaptı! Bir de tehdit var
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

Erdoğan'da fuara damga vuran sözler: Ülkemize göz dikenin...

Beşiktaş'ta trafikte tartıştığı aracın önünü kesen polisin ifadesi ortaya çıktı

Trafiği birbirine katan polisin ifadesi ortaya çıktı
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

Ünlü rapçi imaj değiştirdi, gören tanıyamadı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

"Nerelisin?" sorusuna verdiği yanıt Rus askerlerini şaşkına çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

Erdoğan'da fuara damga vuran sözler: Ülkemize göz dikenin...

Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali