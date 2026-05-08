Kobra Murat'ın kızı kimdir? Sergül Divandiler kaç yaşında, nereli?

Kobra Murat’ın özel hayatı ve ailesi, özellikle kızı Sergül Divandiler hakkında ortaya çıkan paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada ilgi gören genç isim için “Kobra Murat’ın kızı kimdir?”, “Sergül Divandiler kaç yaşında ve nereli?” soruları merak konusu olurken, baba-kızın yaşamına dair detaylar da araştırılmaya başlandı. İşte Sergül Divandiler ve Kobra Murat hakkında merak edilenler…

Sergül Divandiler, Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat (Murat Divandiler) ile eşi Emine Divandiler’in kızıdır. 30 Temmuz 2007’de İstanbul’un Balat semtinde dünyaya gelen Sergül Divandiler, küçük yaşlardan itibaren babasının sahne hayatıyla iç içe büyümüştür. Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla da dikkat çeken Sergül, takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

2007 doğumlu olan Sergül Divandiler, 18 yaşındadır.

Gerçek adı Murat Divandiler olan Kobra Murat, İstanbul Balat doğumludur ve Roman müziğinin tanınan isimlerinden biridir. Uzun yıllardır sahne alan sanatçı, enerjik performansları, renkli sahne kostümleri ve eğlenceli tarzıyla “Romanların Prensi” olarak anılmaktadır. Asıl mesleği terzilik olan Kobra Murat, müzik ve sahne şovlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Evli olan sanatçının üç çocuğu bulunmaktadır.