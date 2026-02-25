Kızılyıldız Anadolu Efes maçı hangi kanalda, Kızılyıldız Anadolu Efes maçı nereden CANLI izlenir?

EuroLeague heyecanı devam ediyor! Kızılyıldız ile Anadolu Efes arasındaki nefes kesen karşılaşma, basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Kızılyıldız – Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgileri ve yayın kanalıyla ilgili tüm detaylar haberimizde. Maçı canlı izlemek isteyenler için pratik rehber…

KIZILYILDIZ VS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de heyecan dorukta! Kızılyıldız ile Anadolu Efes arasındaki kritik karşılaşma, basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Maç, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, bu dev mücadeleyi kaçırmamak için hangi kanallara ve platformlara yönelmelisiniz?

KIZILYILDIZ-ANADOLU EFES MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus üzerinden maçı izlemek isteyenler, Türksat uydusu veya internet üzerinden şifreli yayınla karşılaşmayı takip edebilir. Kanalın numaralı frekansları sayesinde evden veya mobil cihazlardan kolaylıkla erişim sağlanabiliyor.

KIZILYILDIZ-ANADOLU EFES MAÇI TIVIBU SPOR 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Tivibu aboneleri, Tivibu Spor 1 kanalını seçerek Kızılyıldız – Anadolu Efes mücadelesini canlı izleyebilir. Kanal, Tivibu 78 numara üzerinden Türksat uydusu ve internet yayınıyla şifreli olarak erişime açık.

KIZILYILDIZ-ANADOLU EFES MAÇI S SPORT 2 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport 2, farklı platformlarda yayın yaparak izleyicilere alternatif sunuyor. Kablo TV'de 241, Turkcell TV+'ta 78 ve Vodafone TV'de 12 numaralı kanallardan erişilebilen maç, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak da izlenebiliyor.

KIZILYILDIZ-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

EuroLeague'deki bu nefes kesen karşılaşma, 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Basketbol tutkunları için haftanın en önemli müsabakalarından biri olacak.

KIZILYILDIZ-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, Türkiye saatiyle 22:30'da başlayacak. Erken saatlerde hazırlık yapmak ve canlı yayına tam zamanında bağlanmak isteyen izleyiciler için kritik bilgi.

KIZILYILDIZ-ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Salonu, Kızılyıldız ve Anadolu Efes'in EuroLeague mücadelesine ev sahipliği yapacak. Taraftarlar, hem tribünlerden hem de ekran başından bu heyecan dolu karşılaşmayı takip edebilecek.