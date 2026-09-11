Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı?

Kızılcık Şerbeti hayranları, dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için “ Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor?” ve “Bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm yayın takvimi ve ekranlara dönüş tarihi...

KIZILCIK ŞERBETİ 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti izleyicilerinin yeni sezon heyecanı başladı. Sevilen dizinin 5. sezon yayın tarihi belli olurken, yeni bölümlerin ne zaman ekrana geleceği de netlik kazandı. Peki, Kızılcık Şerbeti 5. sezon ne zaman başlıyor, yeni sezonun ilk bölümü hangi gün yayınlanacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni sezon ilk bölümü 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonda hikâyenin nasıl ilerleyeceği ve karakterlerin yaşayacağı gelişmeler merak edilirken, dizinin takipçileri de yeni bölümü şimdiden beklemeye başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon ilk bölümü 18 Eylül Cuma günü yayınlanacağı için 11 Eylül Cuma akşamı dizinin yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Bu akşam Show TV yayın akışında Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon bölümü yer almıyor.

Dizinin yeni sezon macerası 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 5. SEZON AFİŞİ YAYINLANDI

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon hazırlıkları sürerken, dizinin 5. sezon afişi de izleyicilerle paylaşıldı. Yeni sezon afişinin yayınlanması, dizinin ekranlara dönüşünü bekleyen hayranlar arasında büyük ilgi gördü.

Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti, 5. sezonunda da Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

11 EYLÜL CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yeni bölümünün olup olmadığını merak eden izleyiciler, Show TV'nin 11 Eylül Cuma yayın akışını araştırıyor. Kanalın yayın programında gün içerisinde farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak.

11 Eylül Cuma Show TV yayın akışı:

• 09.00 Güzel Günler

• 12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

• 15.00 Sevdan Bir Ateş

• 18.25 Show Ana Haber

• 20.00 Sevdan Bir Ateş

• 23.00 Kızılcık Şerbeti

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon ilk bölümü ise 18 Eylül Cuma saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.