Show TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kızılcık Şerbeti, 5. sezon onayını almasının ardından oyuncu kadrosuna ilişkin ayrılık iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Yapımın yeni sezon hazırlıkları sürerken, diziden üç oyuncunun ayrılacağı yönündeki bilgiler kulislerde konuşulmaya başlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti Kıvılcım diziden ayrılıyor mu? Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ KIVILCIM DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Kıvılcım için de ayrılık iddiaları gündeme geldi. İddialarda, Kıvılcım karakterine hayat veren oyuncunun diziden ayrılabileceği öne sürüldü.

Ancak bu söylentilerin ardından gazeteci Birsen Altuntaş’a yöneltilen sorulara verilen yanıtlar, bu iddiaları netleştirdi. Yapılan açıklamalarda Kıvılcım karakterinin dizideki yolculuğunun devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Böylece karakterin hikâyesine yeni sezonda da devam edileceği ifade edilmiş oldu.

SELİN TÜRKMEN DİZİDEN AYRILIYOR İDDİALARI

Kulis bilgilerine göre diziden ayrılması kesinleşen ilk isim Selin Türkmen oldu. Çimen karakterine hayat veren oyuncunun ayrılığına rağmen, karakterin hikâyesinin tamamen sonlanmayacağı ifade edildi.

Yapım ekibinin, Çimen karakterini yeni bir oyuncuyla hikâyede tutmaya devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Bu durum, senaryoda karakter odaklı bir devamlılık planlandığını gösterdi.