Kızılcık Şerbeti Çimen değişti mi, kim oldu? Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci mi?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen değişti mi, kim oldu? Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti, yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerle gündemde. Dizide Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen'in vedasının ardından, senaryoda yer almaya devam edecek karakterin yeni sezonda kim tarafından canlandırılacağı merak konusu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çimen karakterini yeni sezonda genç oyuncu Asena Keskinci canlandıracak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE ÇİMEN DEĞİŞTİ Mİ, KİM OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakteri değişiyor. Dizinin önceki sezonlarında Çimen karakterine Selin Türkmen hayat verirken, Türkmen'in projeye veda etmesinin ardından karakterin yeni sezonda başka bir oyuncuyla devam edeceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın 4 Mayıs 2026 tarihli haberinde, Selin Türkmen'in diziden ikinci kez ayrılacağı ve beşinci sezonda Çimen karakteri için yeni bir oyuncunun seçileceği aktarılmıştı.

Son gelişmeye göre ise senaryoda varlığını sürdürecek Çimen karakterine Asena Keskinci hayat verecek. Böylece karakterin hikâyedeki devamlılığı korunurken, Çimen'i canlandıran oyuncu değişmiş olacak.

Çimen karakteri, dizinin başlangıcından itibaren hikâyede yer alan isimlerden biri olarak dikkat çekti. Birsen Altuntaş'ın dizinin ilk dönemine ilişkin haberinde de Selin Türkmen'in Çimen rolüyle kadroya dahil olduğu ve karakterin Doğa'nın kardeşi, Kıvılcım'ın ise kızı olduğu belirtilmişti.

Bu nedenle yeni sezon öncesinde yaşanan değişiklik, karakterin tamamen hikâyeden çıkarılması şeklinde değil, Çimen rolünün başka bir oyuncu tarafından üstlenilmesi şeklinde gerçekleşecek.

ÇİMEN KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Yeni sezonda Çimen karakterini Asena Keskinci canlandıracak. Selin Türkmen'in vedasının ardından karakterin senaryoda yer almaya devam edeceği ve yeni oyuncunun bu rolle izleyici karşısına çıkacağı belirtildi.

Selin Türkmen'in Çimen karakterine veda edeceği bilgisi daha önce de gündeme gelmişti. Birsen Altuntaş'ın haberinde Türkmen'in diziden ayrılacağı ve yeni sezonda Çimen rolü için başka bir oyuncunun aranacağı aktarılmıştı.

Yeni gelişmeyle birlikte bu arayışın sonucu da belli oldu. Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Çimen karakterini canlandıracak isim olarak öne çıktı.

Böylece izleyicilerin yeni sezon öncesinde en çok merak ettiği sorulardan biri olan "Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i kim olacak?" sorusu da yanıt bulmuş oldu.

EROTİK SAHNELERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Çocukluk yıllarında yayınlanan Bez Bebek dizisindeki 'Yağmur' rolüyle hafızalara kazınan Asena Keskinci, kariyerine birçok farklı projeyle devam etti. Son olarak HBO Max platformunda yayınlanan Jasmine dizisinde başrol üstlenen genç oyuncu, projedeki iddialı ve cesur sahneleriyle de son dönemde sosyal medyada adından sıkça söz ettirmişti.