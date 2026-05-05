Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezon finaliyle birlikte yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı yapım, güçlü hikâyesi ve sürekli yenilenen oyuncu kadrosuyla gündemde kalmaya devam ederken, dizinin sevilen karakterlerinden Çimen’e hayat veren Selin Türkmen hakkında ortaya çıkan ayrılık iddiası dikkat çekti. Peki, Kızılcık Şerbeti Çimen diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen diziden neden ayrıldı, yerine kim gelecek? Detaylar...

Kızılcık Şerbeti’nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen’in diziden ayrılıp ayrılmadığı sorusu, sezon finaline yaklaşılırken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Edinilen bilgilere göre, dizinin 4. sezon finali olan 138. bölümde Selin Türkmen’in projeye veda edeceği öğrenildi.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımda Çimen karakterinin hikâyesi, sezon finaliyle birlikte sona erecek. Bu gelişme, dizinin takipçileri tarafından sürpriz bir ayrılık olarak değerlendirilirken, karakterin hikâye akışındaki rolünün de tamamlanacağı belirtiliyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen diziden neden ayrıldı sorusu da izleyicilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Selin Türkmen’in diziden ayrılık kararı kendi isteği doğrultusunda gerçekleşti.

Daha önce de benzer bir süreç yaşayan oyuncu, geçmiş sezonlarda da projeden ayrılmış ancak daha sonra yeniden kadroya dahil olmuştu. Bu kez ise alınan karar doğrultusunda Selin Türkmen’in sezon finaliyle birlikte diziden ikinci kez ayrılacağı öğrenildi.

Yapım ekibinden ya da oyuncudan ayrılığa ilişkin detaylı bir açıklama gelmezken, ayrılığın hikâye akışıyla birlikte planlandığı ifade ediliyor. Böylece Çimen karakteri, 4. sezon final bölümüyle birlikte senaryo içerisinde tamamlanan bir hikâyeye dönüşmüş olacak.

Kızılcık Şerbeti Çimen'in yerine kim gelecek sorusu, ayrılık haberinin ardından gündeme gelen bir diğer önemli başlık oldu. Ancak mevcut bilgilere göre, Çimen karakterinin yerine dizide yeni bir oyuncu ya da karakterin gelip gelmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmış değil.