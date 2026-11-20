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Kızılcık Şerbeti 148. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının, 20 Kasım 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlayacak 147. bölümün sona ermesinin ardından yayınlanması bekleniyor. Haftalık yayın düzeninin sürmesi halinde 148. bölüm 27 Kasım 2026 Cuma günü ekrana gelecek. Kızılcık Şerbeti 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman, 147. bölümde neler olacak ve son bölümde neler yaşandı soruları dizinin takipçileri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanına dair tüm detaylar.

KIZILCIK ŞERBETİ 148. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 148. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanları genellikle bölüm yayınının sona ermesinin ardından Show TV ekranlarında ve kanalın resmi dijital hesaplarında paylaşılıyor. 148. bölüm fragmanının da bu akşamki 147. bölümün bitişiyle birlikte izleyiciyle buluşması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 148. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin 148. bölümünün, haftalık yayın düzeni devam ederse 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanması bekleniyor.