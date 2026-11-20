Kızılcık Şerbeti 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Show TV'nin cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 147. bölümüyle ekrana geliyor. Çimen'in Ünal Köşkü'ndeki şok itirafı, Lider ve Asil'in gözaltına alınması ve Başak'ın boşanma kararıyla dolu bölüm öncesinde izleyiciler, hikâyenin nasıl devam edeceğini ve 148. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını şimdiden merak ediyor.
Kızılcık Şerbeti 148. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının, 20 Kasım 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlayacak 147. bölümün sona ermesinin ardından yayınlanması bekleniyor. Haftalık yayın düzeninin sürmesi halinde 148. bölüm 27 Kasım 2026 Cuma günü ekrana gelecek. Kızılcık Şerbeti 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman, 147. bölümde neler olacak ve son bölümde neler yaşandı soruları dizinin takipçileri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanına dair tüm detaylar.
KIZILCIK ŞERBETİ 148. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kızılcık Şerbeti 148. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanları genellikle bölüm yayınının sona ermesinin ardından Show TV ekranlarında ve kanalın resmi dijital hesaplarında paylaşılıyor. 148. bölüm fragmanının da bu akşamki 147. bölümün bitişiyle birlikte izleyiciyle buluşması bekleniyor.
KIZILCIK ŞERBETİ 148. BÖLÜM NE ZAMAN?
Kızılcık Şerbeti'nin 148. bölümünün, haftalık yayın düzeni devam ederse 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanması bekleniyor.
KIZILCIK ŞERBETİ 147. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ömer'in elde ettiği ses kaydını polise teslim etmesiyle yurt dışına kaçmaya hazırlanan Lider yakalanıyor. Soruşturmanın genişlemesiyle Asil de gözaltına alınıyor. Ünal ailesi, holdingdeki haklarını geri almak için harekete geçerken Nursema'nın Asil için duyduğu endişe giderek artıyor.
Ünal Köşkü'nde düzenlenen şükür mevlidi, Çimen'in gelişiyle büyük bir krize dönüşüyor. Çimen, tüm ailenin önünde Ayşin'in hamilelik yalanını ortaya çıkarıyor ve Emir'den bebek beklediğini açıklıyor. Gerçeği bilip sakladığı anlaşılan Salkım, Kıvılcım'ın öfkesiyle karşı karşıya kalıyor; tartışmaya Abdullah da dahil oluyor. Çimen ile Emir'in yeniden evlenme ihtimali ise Kıvılcım ve Salkım'ın tepkisini çekiyor.
Tedavisinin olumlu sonuçlandığını öğrenen Başak, Fatih'ten boşanma sürecini başlatmasını istiyor. Abdullah'ın "Herkes yerini bilsin, kendi düzenini kursun" çıkışının ardından Başak'ın bavulunu toplaması merak uyandırıyor. Kızı Çimen'e söz geçiremeyen Kıvılcım ise derdini Ömer'e açıyor ve ikili arasında yeni bir yakınlaşma başlıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Lider'in Cemo'nun babası olduğunun ortaya çıkması, Başak ile Fatih'in evliliğini derin bir krize sürüklüyor. Başak'ın sakladığı gerçekler karşısında güveni sarsılan Fatih boşanmaya karar veriyor. Sırrın Elif aracılığıyla Ünal Köşkü'ne ulaşması aile içindeki gerilimi tırmandırırken, Lider babalık davası açarak Cemo'yu almak istiyor.
Emir ile Ayşin'in nikâh alışverişine tanık olan Çimen, yaşadığı büyük stresin ardından sürpriz bir test sonucuyla sarsılıyor. Ayşin'in hamilelik yalanı ise Buğra ve Elif tarafından Salkım'a iletiliyor. Nursema mucizevi hikâyesiyle Kıvılcım'ın programına konuk olurken, Asil onu yeniden kazanmak için plan yapıyor ancak Lider'le yürüttükleri iş tehlikeye giriyor.
Ömer, Abdullah'a ve kendisine kurulan tuzakların arkasında Lider'in olduğunu öğreniyor. Hesaplaşma anında Lider'in Ömer'e silah doğrultması bölüme damgasını vuruyor; bu tehlikeli yüzleşmenin beklenmedik tanığı ise Kıvılcım oluyor.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?
Kızılcık Şerbeti, birbirinden çok farklı değerlere ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin, Ünaller ile Kıvılcım'ın ailesinin, evlilik bağıyla bir araya gelmesinin ardından yaşananları konu alıyor. Muhafazakâr ve modern dünya görüşlerinin çatıştığı hikâyede aile içi çatışmalar, aşk, sadakat ve geçmişin sırları her bölümde yeni gerilimlere yol açıyor.
Gold Film imzalı dizinin yapımcılığını Faruk Turgut üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken senaryo Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'e ait.
KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI
Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Emre Dinler (Fatih), Murat Aygen (Lider), Servet Pandur (Asude) ve Asena Keskinci (Çimen), dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler arasında bulunuyor.