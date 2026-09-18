Kızılcık Şerbeti 139. bölüm izle! YENİ SEZON Kızılcık Şerbeti son bölüm CANLI izleme linki var mı SHOW TV?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılcık Şerbeti 139. bölüm izleme ekranı, dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyicilerin gündeminde. Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünü canlı izlemek isteyenler, “Kızılcık Şerbeti 139. bölüm izle” ve “Kızılcık Şerbeti son bölüm canlı izle” aramalarına yanıt arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 139. bölüm canlı izleme linki var mı, yeni bölüm Show TV üzerinden nasıl izlenir?
Kızılcık Şerbeti 139. bölüm, dizinin takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Yeni bölümü canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler, Show TV Kızılcık Şerbeti canlı izleme ekranını ve son bölüm bağlantısını araştırıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 139. bölüm izle seçeneği nerede, Kızılcık Şerbeti son bölüm canlı izleme linki bulunuyor mu?
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
Ünallar’ın ekonomik zorluklarla baş ettiği görülürken Abdullah, şirketi satmayacağını dile getiriyor. Asil, şirkette ipleri eline almak için planlar yaparken Fatih ve Abdullah’ın Elif hakkındaki söylemleri dikkat çekiyor. Ömer’in, Hilal’in ağabeyini merak ettiği tanıtıma Kıvılcım’ın yeni komşusu Lider’le tanışması yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı zirveye taşıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Elif’e gelen zarf Abdullah’ın eline geçtiğinde Abdullah işin aslını öğrenmek için Elif ile konuşacak ancak Elif türlü yalanlarla konuyu kapayacaktır. Ancak konuyu bilen Nilay’ın bu işin peşini bırakmaya hiç de niyeti yoktur. Biraz kurcaladığında da tüm olup biteni öğrenecektir. Elif’e yardım etmek istediğinde ise çok sert bir tepkiyle karşılaşacaktır. Ömer’in artık kendisinden tamamen vazgeçtiğine inanan Kıvılcım her ne kadar çok üzgün olsa da çocukları ve annesi için dik durmaya çalışacaktır. Başak ve Fatih ev bakmaya başlayacak, sevdikleri bir yer bulup kısa sürede evden taşınmak üzere harekete geçeceklerdir. İlhami ve Nursema, Kastamonu’ya gitmeden önce Salkım onlara bir güle güle yemeği yapar. Herkes davetlidir. Geceye Elif ve Nilay’ın kapışması damga vurur. Bu kavga gittikçe büyüyecek ve herkesi içine alan bir fırtınaya dönecektir.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU
Farklı değerler ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alan dizi, dramatik yönüyle dikkat çekiyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkar. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer tarafından kurtarılır; Beril'in intiharı ise herkesi derinden etkiler. Nilay'ın maruz kaldığı baskılar, Nursema'ya aktarılan sözler ve Leo'nun ortaya çıkışı, iki aile arasında yeni gerilimlere yol açar.
KIZILCIK ŞERBETİ NEREDEN İZLENİR?
Kızılcık Şerbeti dizisini Show TV ekranlarından izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI
Kızılcık Şerbeti 5. sezonda Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, Nilay karakteriyle Feyza Civelek, Neslihan Yeldan’ın canlandırdığı Sevtap ve Barlas Kartal’ın canlandırdığı Fethi karakterleri kadroda yer almıyor.
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur bu sezonda Kızılcık Şerbeti'nde olacaklar. Ayrıca Asena Keskinci, Çimen karakterine hayat verecek.