Kızılcık Şerbeti 136. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Gold Film tarafından hazırlanan Kızılcık Şerbeti, 13 Ekim 2022’de yayınlanan ilk bölümüyle Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç’ın oturduğu yapımın senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor. Yayına girdiği günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, Türk televizyonlarında öne çıkan dram projelerinden biri olmayı sürdürüyor.
Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. Bu akşam dizinin 122. bölümü ekrana gelecek.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İlhamilerin evinde çıkan yangın Asil’in müdahalesiyle can kaybı olmadan atlatılmış ancak ev kullanılamaz hale gelmiştir. İlhami ve Nursema birkaç gün hastanede kaldıktan sonra Abdullah evin müştemilatına gelirler. Emir, iş yerinde yükseldikçe Fatih’le arası iyice açılmaktadır. Çimen ve Başak bu durumdan rahatsız olup devreye girseler de başarılı olamazlar. Elif’in yakınlaşma çabalarından iyice rahatsız olan Tuncay onunla açık açık konuşmak zorunda kalır. Elif bu duruma çok bozulacaktır. Tuncay yapmak istediği bir yardım etkinliği için Asil ve Kıvılcım’dan yardım ister. İkisi de seve seve bu işe girişir. Oğlu Abdullah’ın konuşmamasını dert eden Nilay, bu konuda kendine akıl veren Salkım ile yakınlaşacaktır. Başak ve Fatih’in arası her ne kadar iyi görünse de Başak’ın, Cemo’nun babasının kimliğini açıklamaması Fatih için büyük problemdir. Bu problemi çözmek isteyen Fatih’in yolu, ikisi için de büyük bir çıkmaza dönüşecektir. Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.
DİZİNİN KONUSU
Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih’in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne’nin Fatih’e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl’ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril’in Sönmez’i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa’nın Nilay’a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl’ın eski sevgilisi Leo’nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo’nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay’ın öğrendiklerini Nursema’ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.
OYUNCU KADROSU
• Barış Kılıç – Ömer Ünal
• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan
• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz
• Doğukan Güngör – Fatih Ünal
• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal
• Müjde Uzman – Alev Arslan
Yardımcı oyuncular:
Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer’in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).
YAYIN DETAYLARI
Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.