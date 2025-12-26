Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. İzleyiciler ise hem önceki bölümlerde yaşanan gelişmeleri hatırlamak hem de yeni bölümü kaçırmadan izlemek için araştırmalar yapıyor. Bu akşam dizinin 119. bölümü ekrana gelecek. Diziyi izlemek isteyenler "Kızılcık Şerbeti canlı izle", "Show TV Kızılcık Şerbeti 119. bölüm izle" ve "Kızılcık Şerbeti son bölüm özet" gibi sorgularla bağlantıları arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 119. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YENİ BÖLÜM HEYECANI

Salkım, herkesle arasını iyi tutmaya çalışırken Çimen ona karşı duyduğu şüpheleri gizleyemiyor. Ömer, Bade ile Kemal arasındaki yakınlıktan oldukça memnuniyet duyarken, Kıvılcım yaşadığı acıyla yalnız kalıyor. Fatih ve Başak düğün hazırlıklarına devam ederken, Başak bu evliliğin ardındaki gerçekleri hatırlatıyor. Artan gerilimle birlikte, nikah masasında Başak'ın yapacağı itiraf izleyiciyi büyük bir sırla baş başa bırakıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Başak ve Fatih'in nikâhı kıyıldıktan sonra düğünde geceye çok acı bir olay damga vurur. Başak'ın annesi hayata gözlerini yumar. Tuncay ve Başak büyük bir acıyı yaşarken Ünal ailesi onları yalnız bırakmaz. Fatih de Başak'a son derece anlayışlı yaklaşmaktadır. Çimen ve Emir'in ilişkisi rayına oturmuş giderken Çimen'in, Salkım'a hediye aldığı bilekliği Hayat'ın kolunda görmesiyle sarsılır. Çimen her ne kadar hesap sormaya kalksa da Salkım bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır. Nilay, Nursema'yı mesajlaştığı kişi konusunda darlamaya devam etmektedir. Sonunda Nursema pes eder ve onu tembihleyerek konunun aralarında kalmasını ister. Zayıf bir anına denk gelerek Bade ile yakınlaşan Ömer, bu konunun bir daha açılmamak üzere kapanması konusunda Bade ile anlaşmış olsa da Bade'nin boş durmaya niyeti yoktur. Başak, Tuncay'ın da ısrarıyla kocasının evinde yaşamaya başlar. Çok mutlu olmasa da idare etmeye çalışır. Fatih'le aynı yatakta yatma konusu ikisi arasında ciddi problemlere yol açar. Ancak Başak'ı çok daha büyük bir sorun bekliyordur.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih'in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril'in Sönmez'i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa'nın Nilay'a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.