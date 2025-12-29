Haberler

Kızıl Hare filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kızıl Hare filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kızıl Hare filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kızıl Hare konusu, özeti ve Kızıl Hare oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kızıl Hare filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kızıl Hare filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kızıl Hare filmini izleyecek olanların merak ettiği Kızıl Hare konusu nedir, Kızıl Hare oyuncuları kimler ve Kızıl Hare özeti gibi konuları inceliyoruz.

KIZIL HARE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kızıl Hare, sinema dünyasında dublörlük yaparak ömrünü geçirmiş, ancak yaşının ilerlemesi ve teknolojinin sektörü dönüştürmesiyle iş bulmakta zorlanan Luo'nun dokunaklı hikâyesini konu alıyor. Gençliğinde mesleğinden başka hiçbir şeye odaklanmayan Luo, bu nedenle ailesini kaybetmiş ve kızıyla yıllardır görüşmemektedir.

Luo'nun hayattaki tek gerçek dostu, doğuştan çarpık bacaklı olduğu için uyutulmak istenen ancak onun tarafından sahiplenilen atı Kızıl Hare'dir. Luo, yıllar boyunca Kızıl Hare'ye bakar, onu iyileştirir ve onunla derin bir bağ kurar.

Ancak bir gün gelen resmi bir mahkeme yazısı, her şeyi altüst eder. Kızıl Hare'nin aslında bir şirkete ait olduğu ve geri alınmak istendiği ortaya çıkar. En yakın dostunu kaybetmek istemeyen Luo, çareyi uzun süredir görüşmediği hukuk öğrencisi kızından yardım istemekte bulur. Film, bir baba ile kız arasındaki kırık bağların yeniden kurulma sürecini ve insan ile hayvan arasındaki saf dostluğu etkileyici bir dille anlatıyor.

KIZIL HARE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor:

• Jackie Chan – Lao Luo

• Liu Haocun – Lao Luo'nun kızı Xiao Bao

• Guo Qilin – Xiao Bao'nun erkek arkadaşı Naihua

• Wu Jing – Lao Luo'nun çırağı Yuanjie

• Joey Yung – Yingzi

• Yu Ailei – Yingzi'nin eşi Xiamao

• Yu Rongguang – Atı geri almak isteyen şirketin CEO'su He Xin

• Andy On – Borç tahsildarlarıyla çalışan Dami Ge

• Xiaoshenyang – He Xin'in avukatı Li Yan

• Shi Yanneng – Dublör Dawei, Lao Luo'nun arkadaşı

KIZIL HARE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kızıl Hare filminin ana çekimleri 27 Eylül 2021 tarihinde Çin'de başladı ve 10 Kasım 2022'de tamamlandı. Çekimler ağırlıklı olarak Çin'in önemli film merkezlerinden biri olan Hengdian World Studios'ta yapıldı. Ayrıca Dongyang ve Jiangyin'de bulunan Pegasus Watertown da filmin çekim mekânları arasında yer aldı.

KIZIL HARE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Film, 7 Nisan 2023 tarihinde Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta izleyiciyle buluştu. Malezya'daki sinema gösterimleri ise 13 Nisan 2023'te başladı.

Osman DEMİR
