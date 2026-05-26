Kıskanmak neden yok, 26 Mayıs Salı Kıskanmak yeni bölüm yok mu, Kıskanmak bitti mi, final mi yaptı?
Kıskanmak dizisi için 26 Mayıs Salı günü yayın akışı merak konusu oldu. “Kıskanmak neden yok, yeni bölüm yayınlanacak mı?” sorusu izleyiciler tarafından araştırılırken, dizinin ekrana gelip gelmeyeceği gündemde yer aldı.
“Kıskanmak bitti mi, final mi yaptı?” soruları sosyal medyada gündem olurken, 26 Mayıs Salı günü dizinin yayın durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni bölüm beklentisi sürerken, yapımın yayın akışındaki durumu merak konusu oldu.
KISKANMAK NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
Ay Yapım imzalı Kıskanmak dizisi için 26 Mayıs Salı günü yayın akışı merak konusu oldu. “Kıskanmak neden yok, yeni bölüm var mı?” sorusu izleyiciler tarafından sıkça araştırılırken, dizinin ekranlarda yer almaması dikkat çekti. Yapımın yayın durumu sosyal medyada da gündem oldu.
KISKANMAK DİZİSİ KONUSU NE?
“Kıskanmak”, Paşazade ailesinin gölgesinde büyüyen Seniha’nın geçmişiyle yüzleşmesini ve hayatını yeniden şekillendirme sürecini konu alıyor. Özgü Namal’ın canlandırdığı Seniha karakteri, sevgisizlik içinde geçen hayatının ardından derin bir iç hesaplaşmaya sürükleniyor. Dizi, güçlü dramatik yapısı ve karakter odaklı hikâyesiyle dikkat çekiyor.
KISKANMAK OYUNCU KADROSU
Dizinin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi başarılı isimler yer alıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapım, sezonun iddialı projeleri arasında gösteriliyordu.
KISKANMAK KARAKTERLERİ VE HİKAYE DETAYI
Dizi, Seniha’nın annesi Mediha ve ağabeyi Halit ile yaşadığı travmalar üzerinden şekillenen hikâyeyi ekrana taşıyor. Seniha’nın intikam planları, Nüzhet, Mükerrem ve Nalan karakterleri üzerinden ilerlerken, karakterler arası ilişkiler dizinin dramatik yapısını güçlendiriyor.
KISKANMAK BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?
Kıskanmak dizisi ekran macerasını erken tamamlayarak final yaptı. 19 Mayıs Salı akşamı yayınlanan 33. bölümüyle ekranlara veda eden yapım, düşük reytingler nedeniyle final kararı aldı. Bu nedenle 26 Mayıs Salı günü dizinin yeni veya tekrar bölümü yayınlanmadı.