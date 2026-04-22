Final yapacağı iddiaları uzun süredir gündemde olan Kıskanmak dizisi, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyordu. Beklenen açıklama sonunda geldi ve yapımın ekran yolculuğunu sonlandıracağı netleşti. Peki, Kıskanmak final mi yapacak? Kıskanmak dizisi neden final yapıyor? Detaylar..

KISKANMAK FİNAL Mİ YAPACAK?

Final yapacağı iddialarıyla gündeme gelen Kıskanmak dizisi için beklenen karar netleşti. Yapım, sosyal medya üzerinden yaptığı resmi açıklama ile yayın hayatını sonlandıracağını duyurdu. Böylece dizinin final iddiaları doğrulanmış oldu.

KIŞKANMAK DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kıskanmak dizisinin neden final yaptığına dair yapım ekibi tarafından detaylı bir gerekçe paylaşılmadı. Açıklamada yalnızca dizinin ekran yolculuğunu tamamladığı ve final bölümüyle sona ereceği bilgisi yer aldı. Bu nedenle final kararının arka planına ilişkin resmi ve net bir sebep bulunmuyor.

RESMİ AÇIKLAMA

Kıskanmak dizisi, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda final kararını şu ifadelerle duyurdu:

“Her güzel hikâyenin bir sonu vardır…

İlk günden bu yana tutkuyla hayat bulan #Kıskanmak, 19 Mayıs’ta yayınlanacak final bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlıyor.

Bu yolculukta emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, değerli oyuncularımıza, yayıncımız NOW’a ve en başından beri bizimle olan izleyicilerimize teşekkür ederiz.”

Bu açıklama ile birlikte dizinin 19 Mayıs’ta yayınlanacak final bölümüyle ekranlara veda edeceği kesinleşti.