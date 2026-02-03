Kıskanmak bu akşam var mı? Kıskanmak hangi günler yayınlanıyor, yeni bölümde neler olacak?

Psikolojik gerilimi ve güçlü karakter çatışmalarıyla öne çıkan Kıskanmak, yeni bölümü öncesinde izleyiciyi yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayın akışını merak eden seyirciler, "Kıskanmak bu akşam yayınlanacak mı?" ve "Hangi gün ekrana geliyor?" sorularına yanıt ararken, Seniha, Mükerrem ve Halit arasında giderek derinleşen hesaplaşmanın nasıl bir noktaya varacağı büyük bir merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KISKANMAK BU AKŞAM VAR MI?

Evet. Kıskanmak, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin 21. bölüm 1. fragmanı da yayınlandı.

KISKANMAK HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kıskanmak dizisi salı günleri yayınlanıyor.

KISKANMAK HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dizi, Ay Yapım imzasıyla NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kıskanmak, Zonguldak'ta geçen ve toplumdan dışlanmış, yalnız bir kadın olan Seniha'nın iç dünyasını merkezine alan çarpıcı bir hikâye anlatıyor. Seniha'nın, abisi Halit'in genç nişanlısı Mükerrem'e duyduğu kıskançlık; bastırılmış öfke ve aile içi çatışmaları gün yüzüne çıkarıyor. Mükerrem'in başkasına âşık olmasıyla birlikte olaylar geri dönülmez bir noktaya taşınıyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Özgü Namal, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Selahattin Paşalı, Hande Doğandemir, Ayda Aksel, Beril Pozam, Dilara Aksüyek ve İpek Tuzcuoğlu.