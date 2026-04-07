Kıskanmak 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin afişi de büyük ses getirdi. Bu göz alıcı afiş, dizinin dramatik hikâyesini tek karede yansıtırken; karakterlerin tarzını ön plana çıkaran güçlü styling’iyle de dikkat çekiyor. Peki, Kıskanmak dizisinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

Ay Yapım imzalı “Kıskanmak” dizisinin oyuncu listesinde, birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor. Dizide; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi usta oyuncular yer alıyor.

KISKANMAK DİZİ KONUSU

“Kıskanmak”, ihtişamlı Paşazade ailesinin gölgesinde, sevgisizlik içinde büyüyen Seniha’nın (Özgü Namal) geçmişiyle yüzleşme ve hayatını yeniden inşa etme hikâyesine odaklanıyor. Derin karakter çözümlemeleri ve yoğun dram unsurlarıyla öne çıkan yapım, sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha’nın (Özgü Namal) annesi Mediha’dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit’ten (Mehmet Günsür) aldığı yaralarla şekillenen iç dünyasına götürüyor. Tanıtımda Seniha’nın sabırla planladığı hamleler ve intikam duygusunun ilk sinyalleri dikkat çekiyor. Bu planlarını ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) üzerinden yürütmeye çalışıyor.

KISKANMAK 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

“Kıskanmak” dizisinin 29. bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nüzhet oğlunu Mükerrem’in elinden alır. Halit’in bıçaklanması Kızılbağ ailesini İstanbul’a sürükler. Mükerrem, oğluna kavuşmak için çareyi Seniha’da arar. Seniha, Mükerrem’i oğluna, Halit’i de özgürlüğüne kavuşturacak yeni bir plan yapar. Fakat, Mükerrem’in beklemedik hamlesi iki aileyi karşı karşıya getirecektir.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Nüzhet’in vurulmasıyla sarsılan hayatlar, aradan geçen bir yılın ardından geri dönülmez bir şekilde değişmiştir. Halit hapisteyken; Seniha, Cihan ve kızları Yasemin kırılgan bir huzura sığınmıştır. Ancak Mükerrem’in ansızın ortaya çıkışı, tüm dengeleri altüst eder. Nüzhet’in yaşadığını öğrenen Mükerrem, geçmişin gölgesinden kaçmak için zor bir karar vermek zorundadır!