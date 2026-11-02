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2026-2027 kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih ve kurala uymayanlara uygulanacak ceza gündeme geldi. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor? 2026 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? kış lastiği hangi araçlarda zorunlu, hususi otomobillere ceza kesilecek mi? Detaylar...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 dönemi zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü başlayacak ve 15 Nisan 2027 Perşembe günü sona erecek. Uygulama süresi, 4 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle dört aydan beş aya çıkarılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda kış lastiği, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlarda zorunlu olacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Kış lastiği zorunluluğu, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Uygulama kapsamında bulunan başlıca araçlar şöyle:

Kamyon

Çekici

Tanker

Otobüs

Minibüs

Kamyonet

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde tahrikli dingiller üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması gerekiyor. Kamyonet ve minibüslerde ise aracın bütün lastiklerinin kış lastiği özelliği taşıması şartı bulunuyor. Seyir sırasında lastik değiştirilmesi gerektiğinde kullanılacak yedek lastiğin de kış lastiği olması gerekiyor.

HUSUSİ OTOMOBİLLERE KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Hususi otomobiller için ülke genelinde şehirlerarası yollarda geçerli olan zorunlu kış lastiği uygulaması bulunmuyor. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde güvenli sürüş ve yol tutuşu açısından özel araç sahiplerine de kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyor.

Öte yandan valilikler, kendi il sınırları içerisinde hava ve iklim koşullarını dikkate alarak kış lastiği uygulamasının tarihlerini birer ay öne çekebiliyor veya uzatabiliyor. Bu nedenle sürücülerin bulundukları ilin valilik duyurularını da takip etmesi gerekiyor.

2026 KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

2026 yılında zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmayan aracın işletenine 6 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Söz konusu tutar, 27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesinde yapılan düzenlemeye dayanıyor.

Önceki uygulama döneminde ceza tutarı 5 bin 856 TL olarak uygulanmıştı. 2026 yılı için belirlenen yeni tutar ise 6 bin TL oldu. Ceza, kış lastiği zorunluluğuna uymayan aracın işletenine uygulanıyor.

KIŞ LASTİĞİ YERİNE ZİNCİR KULLANILABİLİR Mİ?

Araçta patinaj zinciri bulundurulması veya zincir kullanılması, kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle zorunluluk kapsamındaki araçların belirtilen tarihler arasında uygun kış lastikleriyle trafiğe çıkması gerekiyor.

Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler ise mevzuat kapsamında kış lastiği yerine geçiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ayrıca sürücülerin kış şartlarında zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları da araçlarında bulundurmasını öneriyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ TARİHTE BİTECEK?

2026 yılında başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Ancak valiliklerin yerel hava koşullarına göre süreyi uzatma veya başlangıç tarihini öne çekme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle özellikle kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde sürücülerin yerel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.