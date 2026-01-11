Kırklareli okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi günü Kırklareli'de okulların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Kırklareli okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kırklareli'de okul yok mu (KIRKLARELİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)? Detaylı bilgiler ve ilçelere göre eğitim durumu haberimizde…

Kırklareli: Balkanlar'dan Gelen Dondurucu Soğuk ve Kar Yağışı

Trakya'nın kuzey sınırında yer alan Kırklareli, 12 Ocak sabahından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Haftanın ilk günlerinde kar yağışı ve dondurucu soğuklar şehri esir alırken, haftanın ikinci yarısında hava yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak ancak dondurucu etkisini sürdürecek.

12 Ocak: Kar Yağışı Başlıyor Haftanın ilk günü olan 12 Ocak'ta Kırklareli genelinde hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 0 derece civarında seyrederken, gece saatlerinde termometreler eksi 4 dereceyi gösterecek. Kuzeyden esen sert rüzgarlar, hissedilen sıcaklığı daha da aşağı çekecek. Özellikle Dereköy Sınır Kapısı güzergahında ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

13 Ocak: En Soğuk Gün 13 Ocak Salı günü, yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte gökyüzü çok bulutlu bir hal alacak. Ancak bu durum sıcaklıkların artacağı anlamına gelmiyor. Aksine, gece sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düşerek haftanın en düşük seviyesine ulaşacak. Gündüz ise en yüksek sıcaklık 1 derece olarak ölçülecek. Yer yer buzlanma ve don olayları tarım arazilerinde ve yollarda risk oluşturabilir.

14-15-16 Ocak: Kademeli Isınma 14 Ocak Çarşamba gününden itibaren dondurucu soğuklar yerini daha yumuşak bir havaya bırakmaya başlayacak. Çarşamba günü sıcaklık 7 dereceye, Perşembe günü 10 dereceye ve Cuma günü 11 dereceye kadar yükselecek. Gökyüzü Perşembe günü tamamen açarak güneşli bir seyir izleyecek. Hafta başında yaşanan kış koşulları, hafta sonunda yerini mevsim normallerindeki serinliğe bırakacak.

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.