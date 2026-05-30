Kırk Yalan filmi ne zaman, nerede çekildi, Kırk Yalan filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Kırk Yalan filmi, eğlenceli hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yeniden izleyici karşısına çıkarken büyük ilgi gördü. Filmi izlemek isteyenler ve hakkında bilgi almak isteyenler “Kırk Yalan nerede çekildi?”, “Oyuncuları kimler?” ve “Konusu ne?” sorularına yanıt arıyor. İşte Kırk Yalan filmine dair merak edilen detaylar.

KIRK YALAN FİLMİ KONUSU NE? KIRK YALAN OYUNCULARI KİM, NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Komedi unsurlarıyla öne çıkan Kırk Yalan filmi, televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasının ardından izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Eğlenceli hikâyesi ve sürükleyici olay örgüsüyle dikkat çeken yapım, izleyiciler tarafından yeniden merak konusu oldu.

KIRK YALAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kırk Yalan filmi 2019 yılında çekilmiştir. Vizyona girdiği dönemde komedi türündeki yapımlar arasında öne çıkan film, daha sonra televizyon yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

KIRK YALAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Ağırlıklı olarak İstanbul’da çekilen sahneler, şehir hayatının içinde gelişen olayları gerçekçi bir atmosferle yansıtmaktadır. Mekân kullanımı, filmin komedi yapısını destekleyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

KIRK YALAN FİLMİ KONUSU NE?

Kırk Yalan filmi, küçük yalanların zamanla nasıl büyük karmaşalara dönüşebileceğini mizahi bir dille anlatıyor. Birbirine zincirleme şekilde bağlanan yanlış anlaşılmalar, karakterlerin hayatını tamamen içinden çıkılmaz bir hale sokar.

Film, yalana dayalı olayların giderek büyümesiyle ortaya çıkan komik ve absürt durumları izleyiciye aktararak eğlenceli bir hikâye sunar.

KIRK YALAN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının sevilen isimleri yer almaktadır:

• Şevket Çoruh

• Nergis Kumbasar

• Orhan Aydın

• Gürgen Öz

• Açelya Topaloğlu