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Kırıkkale patlamada kimler öldü? Kırıkkale patlama şehitler kim?

Kırıkkale patlamada kimler öldü? Kırıkkale patlama şehitler kim?
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Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi’ne ait Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde meydana gelen patlama, Türkiye gündeminde yer aldı. Ar-Ge çalışmaları sırasında yaşanan kazada iki personelin hayatını kaybettiği bildirilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Peki, Kırıkkale patlamada kimler öldü? Kırıkkale patlama şehitler kim? Detaylar haberimizde.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde meydana gelen patlama, Türkiye gündemine sondakika'>son dakika olarak düştü. Ar-Ge faaliyetleri sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda 3,5 inç roket mühimmatının infilak etmesi sonucu iki personel hayatını kaybetti. Peki,  Kırıkkale patlamada kimler öldü? Kırıkkale patlama şehitler kim? Detaylar...

KIRIKKALE PATLAMA SON DAKİKA

Kırıkkale patlama son dakika gelişmesi, 23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sularında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiinde meydana geldi. Mühimmat imha sahasında yürütülen Ar-Ge çalışmaları esnasında, henüz kesin nedeni belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, patlamanın 3,5 inçlik roket mühimmatının infilakı sonucu gerçekleştiği değerlendiriliyor. Olayın hemen ardından bölgede:

AFAD ekipleri

Jandarma birlikleri

Sağlık görevlileri

sevk edilerek hem güvenlik hem de arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kırıkkale patlama son dakika haberleri kapsamında, tesis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, riskli alanlara girişler tamamen durduruldu.

KIRIKKALE PATLAMADA KİMLER ÖLDÜ?

Resmî açıklamalara göre patlamada iki personel hayatını kaybetti.

Kırıkkale Valiliği’nin yaptığı bilgilendirmeye göre, hayatını kaybedenlerin:

Tesiste görev yapan bir fabrika müdürü

Emekli bir astsubay olup projede görev alan bir personel

olduğu öğrenildi.

Valilik açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir.”

Yetkililer, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için hem teknik hem de idari soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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