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Kırıkkale patlama SON DAKİKA! Kırıkkale'de nerede patlama oldu, kaç ölü var, şehitler kim?

Kırıkkale patlama SON DAKİKA! Kırıkkale'de nerede patlama oldu, kaç ölü var, şehitler kim?
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Kırıkkale'de nerede patlama oldu, kaç ölü var? Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan mühimmat ve AR-GE tesisinde meydana gelen patlama, Türkiye gündemine son dakika olarak düştü. İlk belirlemelere göre olayda 2 personelin şehit olduğu bildirilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kırıkkale patlama son dakika gelişmeleri...

Kırıkkale’de sondakika'>son dakika gelişmesi olarak kamuoyuna yansıyan bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde bulunan bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. AR-GE faaliyetlerinin yürütüldüğü tesiste yaşanan olay, bölgede büyük bir panik ve güvenlik alarmına neden oldu.

KIRIKKALE SON DAKİKA!

İlk belirlemelere göre patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda, olayın kontrol altına alınması için çalışmaların hızla sürdüğü ifade edildi.

Patlamanın ardından tesis çevresi güvenlik çemberine alınırken, incelemelerin devam ettiği bildirildi. Olayın teknik bir arızadan mı yoksa farklı bir sebepten mi kaynaklandığı henüz resmi olarak açıklanmadı.

KIRIKKALE'DE NEREDE PATLAMA OLDU?

3,5 inç roket mühimmatının infilak ettiği patlamada görev yapan bir fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada meydana gelen patlamada 2 personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir.

Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

KAÇ ÖLÜ VAR?

Son dakika bilgilerine göre, meydana gelen patlamada 2 personelin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, hayatını kaybeden personelin “şehit” olduğunu ifade ederken, olayın ardından bölgede derin bir üzüntü yaşandı.

Ayrıca patlamada yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi açıklamaların devam ettiği, sağlık ekiplerinin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Can kaybına ilişkin sayının netleşmesi için incelemelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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