Kırıkkale okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Kırıkkale'de okul yok mu (KIRIKKALE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte Kırıkkale okullar tatil mi başlığıyla son dakika gelişmeleri sorgulanıyor. 26 Şubat Perşembe Kırıkkale'de okul yok mu sorusuna yanıt arayan öğrenciler, Kırıkkale Valiliği kar tatili duyurusu yapıp yapmadığını merak ediyor. Özellikle taşımalı eğitim yapan bölgeler ve yüksek kesimler için valilikten gelecek olan tatil kararı, kentteki eğitim camiasının en çok beklediği bilgi haline geldi.

KIRIKKALE HAVA DURUMU

Kırıkkale'de Kar Yağışı ve Buzlanma Alarmı

Kırıkkale genelinde perşembe gününden itibaren sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, beklenen kar yağışı şehri etkisi altına alacak. Özellikle cuma günü etkisini artıracak dondurucu ayaza karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

26 Şubat Perşembe: Kar Yağışı Kapıda

Perşembe günü Kırıkkale'de gökyüzü çok bulutlu olacak. Günün ilk saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların, öğleden sonra tamamen kar yağışına dönmesi bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 3°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -2°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gün genelinde %45 seviyelerinde. Kuzeyden esecek rüzgar (saatte 15 km) nedeniyle hissedilen sıcaklık, termometre değerlerinin altında kalacak.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk ve Şiddetli Ayaz

Haftanın son iş gününde yağışlar şehri terk ederken, bulutların dağılmasıyla birlikte Kırıkkale dondurucu bir ayaza teslim olacak. Cuma günü şehir adeta buz kesecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -7°C

• Detay: Yağış ihtimali %10'a düşerken, gece saatlerinde sıcaklıklar keskin bir düşüş yaşayacak. Gökyüzünün açık olmasıyla birlikte kuvvetli don olayı bekleniyor.

Ulaşım Uyarısı: Kırıkkale'nin kilit kavşak noktasında yer alması nedeniyle, özellikle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Kayseri yollarını kullanacak sürücülerin, gece ve sabah saatlerinde oluşacak gizli buzlanma riskine karşı azami dikkat göstermesi gerekmektedir.

KIRIKKALE OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.