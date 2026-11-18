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Kim Min-jae, Almanya'nın Bayern Münih takımında oynuyor. 30 yaşındaki Güney Koreli stoper Temmuz 2023'ten beri bu kulübün forması giyiyor ve sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor.

Adı bu hafta Türkiye'de transfer haberleriyle duyuldu. haberler.com'un 18 Kasım 2026 tarihli haberine göre Beşiktaş, devre arası için Kim'i transfer listesinin en üstüne yazdı ve temasları Futbol Direktörü Önder Özen yürütüyor. Aynı haberde Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

KİM MİN-JAE HANGİ TAKIMDA?

Kim Min-jae, Bayern Münih'in oyuncusu ve takımda 3 numaralı formayı giyiyor. Alman kulübü onu 2023 yazında Napoli'den 50 milyon euro bonservisle aldı.

Bu sezon ise ilk 11'in değişmez ismi değil. 2026-27 sezonunda 10 resmi maçta 712 dakika süre aldı; bunların 5'i Bundesliga, 3'ü Şampiyonlar Ligi maçıydı. Az oynaması yüzünden Bayern'in uygun bir teklif gelirse satışa sıcak bakacağı yazılıyor.

KİM MİN-JAE KİMDİR?

Kim Min-jae, Güney Kore milli takımında da oynayan 1,90 boyunda bir stoper. Profesyonel kariyerine 2016'da Gyeongju KHNP'de başladı, bir yıl sonra Jeonbuk Hyundai Motors'a geçti. Jeonbuk'la 2017 ve 2018'de K League 1 şampiyonu oldu, 2017'de ligin en iyi genç oyuncusu seçildi.

2019'da Çin'in Beijing Guoan takımına gitti ve orada üç sezon kaldı. Avrupa'daki ilk kulübü Fenerbahçe oldu. Napoli'de yalnız bir sezon (2022-23) oynadı: takım o sezon Serie A şampiyonu oldu, Kim de ligin en iyi savunma oyuncusu seçildi. Bayern'e geçtikten sonra 2024-25 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.

Milli formayla ilk büyük başarısı 2018 Asya Oyunları'nda Güney Kore U23 takımıyla kazandığı altın madalya. A Milli Takım'la 2022 Dünya Kupası'nda sahaya çıktı.

KİM MİN-JAE KAÇ YAŞINDA?

Kim Min-jae 30 yaşında. 15 Kasım 1996'da Güney Kore'de doğan oyuncu, 30 yaşını Beşiktaş haberlerinden üç gün önce doldurdu.

KİM MİN-JAE FENERBAHÇE'DE OYNADI MI?

Kim Min-Jae Fenerbahçe'de bir sezon oynadı. Ağustos 2021'de Beijing Guoan'dan 3 milyon euroya gelen stoper, sarı-lacivertli kulüple dört yıllık sözleşme imzalamıştı. 2021-22 sezonunda Süper Lig'de 31 maça çıktı ve 1 gol attı.

Fenerbahçe onu bir yıl sonra, Temmuz 2022'de yaklaşık 18 milyon euroya Napoli'ye sattı. Kulübün kasasına giren rakam, ödenen bonservisin altı katıydı.

KİM MİN-JAE'NİN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitiyor. Oyuncu Temmuz 2023'te Münih'e beş yıllık imza atmıştı. Sözleşmesinin bitmesine bir buçuk yıldan fazla olduğu için onu devre arasında almak isteyen bir kulübün Bayern'le bonservis konusunda anlaşması gerekiyor.