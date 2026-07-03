Kibariye kimdir, Kibariye kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?

Arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden Kibariye, sanat hayatındaki başarılarının yanı sıra özel yaşamıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Hayranları, ünlü sanatçının yaşı, memleketi, ailesi ve evlilik hayatı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Kibariye kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi ve çocuğu var mı? İşte Kibariye'nin biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar.

KİBARİYE KİMDİR?

Kibariye'nin gerçek adı Bahriye Tokmak'tır. Müzik kariyerine 1980'li yıllarda başlayan sanatçı, kısa sürede güçlü sesi ve yorumuyla büyük bir çıkış yakaladı. Arabesk başta olmak üzere fantezi, Türk halk müziği ve pop türlerinde seslendirdiği eserlerle Türkiye'nin en sevilen sanatçıları arasında yer aldı.

Yıllar içinde birçok albüm çıkaran Kibariye, sayısız konser verdi ve televizyon programlarında da izleyiciyle buluştu. Müzik kariyeri boyunca birçok ödül kazanan sanatçı, farklı kuşaklardan dinleyicilere hitap etmeyi başardı.

KİBARİYE KAÇ YAŞINDA?

Kibariye, 10 Ağustos 1960 tarihinde dünyaya geldi. Buna göre ünlü sanatçı 65 yaşındadır.

KİBARİYE NERELİ?

Kibariye, Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Çocukluk yıllarını ailesiyle birlikte geçiren sanatçı, daha sonra İstanbul'a taşınarak müzik kariyerine burada adım attı.

KİBARİYE EVLİ Mİ?

Evet, Kibariye evlidir. Ünlü sanatçı, uzun yıllardır Ali Küçükbalçık ile evliliğini sürdürmektedir. Çiftin evliliği zaman zaman magazin gündeminde yer alsa da Kibariye, müzik çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.

KİBARİYE'NİN ÇOCUĞU VAR MI?

Kibariye'nin Birgül Küçükbalçık adında bir kızı bulunmaktadır. Sanatçı, ailesini göz önünde yaşamamaya özen gösterse de zaman zaman kızıyla birlikte kamuoyunun karşısına çıkmaktadır.

KİBARİYE'NİN MÜZİK KARİYERİ

Kibariye, kariyeri boyunca birçok başarılı albüme ve hit şarkıya imza attı. Güçlü sesiyle arabesk ve fantezi müziğin en önemli kadın sanatçıları arasında gösterilen isim, farklı sanatçılarla yaptığı düetlerle de adından söz ettirdi.

Televizyon programları, konser organizasyonları ve özel projelerde sahne almaya devam eden Kibariye, Türk müziğinin en sevilen ve en uzun soluklu kariyerlerinden birine sahip sanatçılar arasında yer alıyor.