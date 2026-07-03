Manisa'da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde kötü koku ihbarına giden polis ekipleri, girdikleri evde Mine Ş.'nin (30) cansız bedeniyle karşılaştı. Mine Ş.'nin ablası E.Ş.'nin, uyuduğunu sandığı kardeşinin cesediyle 2 gün boyunca aynı evde kaldığı belirlendi.

Olay, Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi 813'üncü Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. E.Ş., komşularına gidip kardeşinin uyanmadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden komşular, ağır kokuyla karşılaşıp, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Mine Ş.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının evdeki detaylı incelemelerinin ardından, kadının yaklaşık 2 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

2 GÜN BOYUNCA AYNI EVDE YAŞADI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ölümle ilgili bilgisine başvurmak üzere kadının ablası E.Ş.'yi emniyete götürdü. Yapılan ilk incelemelerde, E.Ş.'nin ölen kardeşinin cesediyle 2 gün boyunca aynı evde kaldığı belirlendi.

Mine Ş.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

Haber - Kamera: Serkan ÖZCAN / MANİSA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı