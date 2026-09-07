Kibar Feyzo filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kibar Feyzo filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kibar Feyzo filmini izleyecek olanların merak ettiği Kibar Feyzo konusu nedir, Kibar Feyzo oyuncuları kimler ve Kibar Feyzo özeti gibi konuları inceliyoruz.

KİBAR FEYZO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Kibar Feyzo, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı en sevilen filmlerden biri olarak yıllar sonra da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı film, 1978 yılında çekildi ve 1 Kasım 1978'de vizyona girdi.

Kibar Feyzo filminin çekimleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Harran köyünde gerçekleştirildi. Günümüzde Kavalcık Mahallesi olarak bilinen bölgede çekilen filmin önemli sahnelerinde tarihi bir konak da kullanıldı.

KİBAR FEYZO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kibar Feyzo oyuncu kadrosunda Türk sinemasının usta isimleri bulunuyor. Filmin başlıca oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Kemal Sunal – Kibar Feyzo

• Şener Şen – Maho Ağa

• Müjde Ar – Gülo

• Adile Naşit – Sakine Kadın

• İhsan Yüce – Hacı Hüso

• İlyas Salman – Bilo

• Erdal Özyağcılar – Zülfo

• Bahri Ateş – Topal Hoca

• Tuncer Sevi – Köylü

• Abdullah Ferah – Memo

• Reşit Çıldam – Köylü

• Sabahat İzgü

• Hüseyin Kaşif – Gelinin Babası

KİBAR FEYZO FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, askerden köyüne dönen Feyzo'nun sevdiği Gülo ile evlenme mücadelesini konu alıyor. Feyzo'nun Gülo'ya talip olmasıyla birlikte köyde başlık parası meselesi gündeme geliyor. Gülo'nun babası Hacı Hüso, kızını en yüksek başlık parasını veren kişiye vermek isterken Feyzo ile Bilo arasında rekabet başlıyor.

Gülo ile evlenebilmek için başlık parasını ödemek zorunda kalan Feyzo, borcunu kapatabilmek amacıyla kente giderek çalışmaya başlıyor. Kentte farklı bir yaşam düzeniyle karşılaşan Feyzo, köyüne döndüğünde öğrendiklerini diğer köylülere anlatıyor.

Feyzo'nun şehirden getirdiği fikirler, köydeki ağalık düzeninin sorgulanmasına neden oluyor. Film, komedi unsurlarının yanı sıra başlık parası, ağalık sistemi, köylünün sömürülmesi ve toplumsal eşitsizlik gibi konuları da işliyor.

KİBAR FEYZO FİLMİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Kibar Feyzo'nun yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Filmin senaryosu ise oyuncu ve senarist İhsan Yüce tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği film, yaklaşık 82 dakikalık bir komedi yapımıdır.

1978 yılında sinemaseverlerle buluşan Kibar Feyzo, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz replikleri ve toplumsal mesajlarıyla Türk sinemasının klasiklerinden biri olmayı sürdürüyor.