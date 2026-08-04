Khontkar konser olayı nedir? Rapçi Khontkar konseri terk mi etti, neden terk etti?

İstanbul'da sahne alan rapçi Khontkar'ın konserini yarıda bırakması müzikseverler arasında büyük şaşkınlık yarattı. Konser sırasında mikrofonu bırakarak sahneden ayrılan sanatçının neden böyle bir karar aldığı merak edilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu. Khontkar konseri terk mi etti, neden terk etti? İşte Khontkar konser olayına ilişkin öne çıkan bilgiler...

KHONTKAR KONSER OLAYI NEDİR?

Rapçi Khontkar, İstanbul'da verdiği konser sırasında beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Sahneye üstü çıplak ve başında siyah bir örtüyle çıkan sanatçı, konserin henüz başlarında gergin tavırlar sergiledi. Şarkısını ve konuşmasını yarıda kesen Khontkar, mikrofonu bırakarak sahneden indi ve seyircilerin arasından geçerek konser alanını terk etti. Yaşananlar izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.

KHONTKAR KONSERİ TERK Mİ ETTİ?

Evet. Khontkar, konser devam ederken sahneden ayrıldı. Mikrofonunu bırakan rapçi, herhangi bir performansına devam etmeden kalabalığın arasından geçerek mekanı terk etti. Konser de bu gelişmenin ardından yarıda kaldı.

KHONTKAR KONSERİ NEDEN TERK ETTİ?

Khontkar'ın konseri neden yarıda bıraktığına ilişkin şu ana kadar sanatçının ekibinden veya konserin düzenlendiği mekan yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle konseri terk etme nedenine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca konserin iptal nedeni ve bilet iadeleriyle ilgili de henüz resmi bir açıklama paylaşılmış değil.