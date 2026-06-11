İstanbul’da yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan gelişmeler, sosyal medyada ve haber akışlarında büyük yankı uyandırdı. “Ünlülere uyuşturucu soruşturması” olarak anılan operasyonla ilgili iddialar, birçok tanınmış ismin aynı dosyada yer aldığı yönünde haberlerle gündeme geldi. Bu süreçte Kerimcan Durmaz hakkında ortaya atılan gözaltı iddiaları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Kerimcan Durmaz gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşında nereli? Detaylar...

KERİMCAN DURMAZ GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul’da sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildiği iddia edildi. Bu isimler arasında Kerimcan Durmaz’ın da yer aldığına dair bilgiler çeşitli haber kaynaklarına yansıdı.

KERİMCAN DURMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gündeme yansıyan bilgilere göre operasyonun, ünlü isimlerin de dahil olduğu bir “uyuşturucu soruşturması” kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilmektedir. Bu kapsamda bazı şüphelilerin ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü ve dosya kapsamında değerlendirmelerin sürdüğü aktarılmıştır.

Resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar, sürecin hukuki boyutunu netleştirecektir. Şu aşamada basına yansıyan bilgiler, operasyonun genel bir soruşturmanın parçası olduğu yönündedir.

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle tanınan ve daha sonra televizyon ve müzik dünyasında da yer alan bir isimdir. 2 Kasım 1994 tarihinde İstanbul’un Yeniköy semtinde dünyaya gelmiştir. Annesi ev hanımı, babası ise restoran işletmecisidir. İki ablası bulunmaktadır.

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra bir süre Bakü’ye giderek makyör olarak çalışan Durmaz, 2015 yılından itibaren Periscope ve Snapchat üzerinden paylaştığı videolarla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşmıştır. Daha sonra Türkiye’ye dönerek DJ’lik yapmaya başlamış, sahne performanslarıyla da adından söz ettirmiştir.

2016-2017 yayın döneminde TV8 ekranlarında yayınlanan “İşte Benim Stilim” yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yaparak televizyon dünyasında da görünürlük kazanmıştır. Sosyal medya paylaşımları ve sahne performanslarıyla sık sık gündeme gelen Durmaz, zaman zaman tartışmalı içerikleriyle de kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

KERIMCAN DURMAZ KAÇ YAŞINDA?

2 Kasım 1994 doğumlu olan Kerimcan Durmaz, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

KERIMCAN DURMAZ NERELİ?

Kerimcan Durmaz İstanbul doğumludur. 2 Kasım 1994 tarihinde İstanbul’un Yeniköy semtinde dünyaya gelmiştir.