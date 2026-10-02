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Kerem Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Üst Klasman Yardımcı Hakemi olarak yer alan ve İstanbul bölgesine bağlı görev yapan hakemdir. TFF kayıtlarında lisans numarası 20971 olarak belirtilen Ersoy, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında yardımcı hakem olarak görev yaptı. Peki, Kerem Ersoy kimdir, babası kim? Kerem Ersoy hangi maçları yönetti? Detaylar haberimizde.

KEREM ERSOY KİMDİR?

Kerem Ersoy, TFF kayıtlarında Üst Klasman Yardımcı Hakemi olarak yer alıyor. İstanbul bölgesine bağlı olan Ersoy'un lisans numarası 20971 olarak kayıtlarda bulunuyor.

TFF'nin daha önce yayımladığı bilgilere göre Kerem Ersoy, 20 Eylül 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul eğitimini Aksaray Mahmudiye İlkokulu'nda, ortaokul eğitimini Bahçeşehir Koleji'nde tamamlayan Ersoy, lise eğitimini Adile Mercan Anadolu Lisesi'nde aldı. İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü'nü bitirdi.

Kerem Ersoy, hakemlik kariyerinde Üst Klasman Yardımcı Hakemliğe yükseldi. TFF'nin 2017 yılında yayımladığı röportajda, 2012 yılında Üst Klasman Yardımcı Hakemliğe terfi ettiği bilgisi yer aldı.

KEREM ERSOY'UN BABASI KİM?

Kerem Ersoy'un babası Fahir Ersoy'dur. Fahir Ersoy da eski bir yardımcı hakem olarak görev yaptı.

TFF'nin Kerem Ersoy ile yaptığı röportajda, Fahir Ersoy'un hakemlik geçmişine dikkat çekildi. TFF'ye göre Fahir Ersoy ile Kerem Ersoy, FIFA kokartlı yardımcı hakem baba-oğul olarak Türk futbolunda bu alandaki ilk örnek oldu. Kerem Ersoy, babasının 1996 yılında taktığı FIFA kokartını da maçlara yanında taşıdığını ifade etmişti.

KEREM ERSOY HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Kerem Ersoy, TFF kayıtlarında yardımcı hakem olarak çok sayıda karşılaşmada görev yaptı. Paylaşılan TFF kayıtlarında 2026 yılında görev aldığı maçlardan bazıları şöyle:

6 Eylül 2026: Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği — 1. Yardımcı Hakem

30 Ağustos 2026: Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor — 1. Yardımcı Hakem

15 Ağustos 2026: Tümosan Konyaspor 0-1 Çaykur Rizespor — 1. Yardımcı Hakem

9 Mayıs 2026: Corendon Alanyaspor 3-1 Metro Holding Kayserispor — 2. Yardımcı Hakem

5 Mayıs 2026: Beşiktaş 0-1 Tümosan Konyaspor — 2. Yardımcı Hakem

22 Nisan 2026: Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği — 2. Yardımcı Hakem

19 Nisan 2026: Kasımpaşa 1-0 Corendon Alanyaspor — 1. Yardımcı Hakem

12 Nisan 2026: Tümosan Konyaspor 3-0 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük — 2. Yardımcı Hakem

4 Nisan 2026: Gençlerbirliği 0-2 Göztepe — 1. Yardımcı Hakem

14 Mart 2026: Galatasaray 3-0 İstanbul Başakşehir FK — 2. Yardımcı Hakem

Bu karşılaşmalar, paylaşılan TFF kayıtlarındaki Kerem Ersoy'a ait maç görevleri arasında yer alıyor. Kayıtlarda organizasyon olarak Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası bulunuyor.