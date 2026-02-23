Kerem Demirbay neden yok, Kerem Demirbay Fenerbahçe Kasımpaşa maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı öncesi en çok araştırılan konuların başında "Kerem Demirbay neden yok?" sorusu geliyor. Kerem Demirbay'ın maç kadrosunda yer almaması sonrası oyuncunun sakat mı olduğu, cezalı mı olduğu yoksa teknik direktör kararıyla yedek mi bırakıldığı futbol gündeminde geniş yer buldu

FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Kasımpaşa mücadelesi futbolseverlerle buluşuyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için beIN Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden erişime açık olacak. Yayın, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki kritik Trendyol Süper Lig karşılaşması, 23 Şubat Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler ve son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu randevu, İstanbul'da Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maç, haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olmaya aday.

KEREM DEMİRBAY NEDEN YOK?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Kasımpaşa'da Rodrigo Becao ve Kerem Demirbay sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maç kadrosuna alınmadı. Kerem Demirbay tedavi için Almanya'da özel doktoruna gitti, Rizespor maçında da oynaması beklenmiyor. Becao'nun ise Rizespor maçına yetiştirilmesi hedefleniyor."