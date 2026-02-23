Haberler

Kerem Demirbay neden yok, Kerem Demirbay Fenerbahçe Kasımpaşa maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Kerem Demirbay neden yok, Kerem Demirbay Fenerbahçe Kasımpaşa maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kerem Demirbay'ın Fenerbahçe – Kasımpaşa maçında kadroda yer almaması futbolseverlerin dikkatini çekti. Sarı-lacivertli ekibin karşılaşma öncesi açıkladığı maç kadrosunda bulunmayan Kerem Demirbay'ın sakatlık durumu, cezalı olup olmadığı ya da teknik heyet tercihiyle yedek bırakılıp bırakılmadığı merak konusu oldu.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı öncesi en çok araştırılan konuların başında "Kerem Demirbay neden yok?" sorusu geliyor. Kerem Demirbay'ın maç kadrosunda yer almaması sonrası oyuncunun sakat mı olduğu, cezalı mı olduğu yoksa teknik direktör kararıyla yedek mi bırakıldığı futbol gündeminde geniş yer buldu

FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Kasımpaşa mücadelesi futbolseverlerle buluşuyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için beIN Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden erişime açık olacak. Yayın, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki kritik Trendyol Süper Lig karşılaşması, 23 Şubat Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler ve son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu randevu, İstanbul'da Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maç, haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olmaya aday.

KEREM DEMİRBAY NEDEN YOK?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Kasımpaşa'da Rodrigo Becao ve Kerem Demirbay sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maç kadrosuna alınmadı. Kerem Demirbay tedavi için Almanya'da özel doktoruna gitti, Rizespor maçında da oynaması beklenmiyor. Becao'nun ise Rizespor maçına yetiştirilmesi hedefleniyor."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Savcı dehşetinin ardından adliyede yaşanan kaos kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu

İşte Vinicius'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Prestianni'nin cezası
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında

Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların mesajlaşma grubunda büyük coşku

G.Saray'ın yenilgisi sonrası WhatsApp grubunda büyük coşku