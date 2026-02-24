Kerem Alışık ile Evrim Alasya ayrıldı mı, neden ayrıldı? Kerem Alışık ile Evrim Alasya açıklama yaptılar mı?

Magazin kulisleri bu kez çok konuşulacak bir iddiayla çalkalanıyor. Bir süredir birlikte anılan Kerem Alışık ile Evrim Alasya hakkında ortaya atılan ayrılık söylentileri, sosyal medyadaki dikkat çekici gelişmelerle daha da güçlendi. Takip hamleleri, paylaşımlar ve kulis bilgileri kafa karıştırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KEREM ALIŞIK İLE EVRİM ALASYA AYRILDI MI?

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Kerem Alışık ile Evrim Alasya, yaklaşık 1,5 yıldır devam eden birlikteliklerini sonlandırdı. Taraflardan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da sosyal medyada yaşanan gelişmeler ve birlikte rol aldıkları tiyatro oyununun iptal edilmesi ayrılık iddialarını güçlendirdi.

İkilinin sahne aldığı Aşk Biter Mi? adlı oyunun yeni temsil tarihleri iptal edilirken, satın alınan biletler için ücret iadesi yapılacağı bildirildi.

KEREM ALIŞIK İLE EVRİM ALASYA NEDEN AYRILDI?

İddialara göre ayrılığın arkasında bir sosyal medya krizi bulunuyor. Öne sürülen bilgilere göre Kerem Alışık'ın sosyal medya hesabında başka bir kadına ait fotoğrafı kısa süreliğine paylaşması ve ardından silmesi dikkat çekti.

Bu gelişmenin ardından Evrim Alasya'nın yaptığı paylaşımlar ve Alışık'ı sosyal medyada takipten çıkması, ayrılık söylentilerini artırdı. Alasya'nın Neşet Ertaş'a atfedilen sözleri paylaşması da takipçileri tarafından gönderme olarak yorumlandı. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık (İsmail Kerem Alışık), 5 Haziran 1960 doğumludur. Türk oyuncu ve televizyon sunucusudur. Türk sinemasının usta isimleri Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın tek oğludur. Yazar Attilâ İlhan'ın ise yeğenidir.

Birçok dizi ve filmde rol alan Alışık, babasının unutulmaz karakteri Turist Ömer'i Arif V 216 filminde yeniden canlandırmıştır. Kariyeri boyunca hem televizyon hem sinema projelerinde yer alan oyuncu, aynı zamanda tiyatro çalışmalarını da sürdürmüştür. 1988-1993 yılları arasında oyuncu Sibel Turnagöl ile evli kalmıştır.

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Müjde Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır.

Geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan projeler arasında Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları ve halen devam eden Kızılcık Şerbeti yer almaktadır. Tiyatro ve televizyon projelerinde aktif olarak kariyerini sürdürmektedir.