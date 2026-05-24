Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı, çapraz bağları koptu mu, Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupasına yetişecek mi, Kerem Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı mı?

Kerem Aktürkoğlu’nun sakatlık durumu ve Dünya Kupası’na yetişip yetişemeyeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. “Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı, Dünya Kupası’na yetişecek mi, kadrodan çıkarıldı mı?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, milli yıldızın son durumu gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor.

A Milli Takım’ın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan sakatlık iddiaları ve Dünya Kupası kadrosundaki durumu gündem oldu. “Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı mı?” sorusu sıkça sorulurken, oyuncunun sağlık durumu ve turnuvaya yetişme ihtimali futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN SAKATLIK İDDİASI GÜNDEMDE

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında ortaya atılan sakatlık iddiası futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. Spor yorumcusu İbrahim Seten’in aktardığı bilgilere göre, oyuncunun 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi. Bu açıklama, Kerem’in son durumu hakkında endişeleri artırdı.

MR ÖNCESİ SAKATLIK SÜRESİ KONUŞULDU

Seten’in değerlendirmesinde, Kerem Aktürkoğlu için MR sonucu öncesinde yapılan konuşmalarda 4-6 haftalık bir iyileşme süresinden bahsedildiği aktarıldı. Ancak resmi sağlık raporu olmadan kesin bir bilgi bulunmadığı ve sürecin tıbbi incelemeler sonrası netleşeceği vurgulanıyor.

DÜNYA KUPASI İÇİN ENDİŞE ARTTI

Ortaya atılan iddialara göre Kerem Aktürkoğlu’nun Dünya Kupası’nı kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu, ancak lig maçlarına yetişme ihtimali bulunduğu ifade edildi. Bu durum, milli takım planlaması açısından soru işaretlerini beraberinde getirdi.

ÇAPRAZ BAĞ İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Sakatlığın boyutuna ilişkin “çapraz bağ kopması” iddiaları da gündeme gelirken, bu bilginin henüz doğrulanmadığı belirtildi. Sağlık kontrollerinin ardından net sonucun açıklanması bekleniyor ve futbolseverler resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

Osman DEMİR
