Kerem Aktürkoğlu neden yok, Vedat Muriqi neden yok? Fenerbahçe Liverpool maçında ilk 11'de neden yer almadılar?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Liverpool'u ağırladığı karşılaşmada açıklanan ilk 11, sarı-lacivertli taraftarları şaşırttı. Takımın gol yollarındaki en önemli isimleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'nin ilk 11'de forma giymemesi dikkat çekti. Kadronun açıklanmasının ardından futbolseverler, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'nin neden ilk 11'de yer almadığını araştırıyor.
Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi, Liverpool karşısında yedek kulübesinden başlıyor. İki oyuncunun da sakatlık ya da ceza durumu bulunmuyor ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna girmeleri mümkün. İşte Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'nin Liverpool maçındaki durumuna dair bilinenler.
KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN YOK?
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Liverpool maçı kadrosunda yer alıyor ancak karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcunun ilk 11'de yer almaması teknik tercih olarak değerlendiriliyor. Kerem'in sakatlığına ya da cezasına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle deneyimli futbolcunun karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil olması mümkün.
VEDAT MURİQİ NEDEN YOK?
Vedat Muriqi de Liverpool maçında yedek kulübesinden başladı. Kosovalı golcünün ilk 11'de forma giymemesi de teknik tercih olarak değerlendiriliyor. Muriqi'nin de sakatlık ya da ceza durumu bulunmuyor ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna girebilir.
KEREM VE VEDAT OYUNA GİRECEK Mİ?
Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi, karşılaşmanın gidişatına göre ikinci yarıda ya da maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil edilebilir. Teknik ekibin, oyunun durumuna göre iki tecrübeli ismi hücum hattına güç katmak amacıyla sahaya sürmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA KİM VAR?
Fenerbahçe, Liverpool karşısında geçici teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ise karşılaşmayı tribünden takip ediyor. Belözoğlu'nun Samandıra'daki görevine perşembe günü başlayacağı açıklandı.
KEREM AKTÜRKOĞLU MİLLİ TAKIMA DA ÇAĞRILMADI
Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosuna da davet edilmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın milli futbolcuyu sportif nedenlerle kadroya almadığı düşünülüyor.
FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Liverpool maçı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.
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