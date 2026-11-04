Kerem Aktürkoğlu neden yok, Vedat Muriqi neden yok? Fenerbahçe Liverpool maçında ilk 11'de neden yer almadılar?

Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi, Liverpool karşısında yedek kulübesinden başlıyor. İki oyuncunun da sakatlık ya da ceza durumu bulunmuyor ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna girmeleri mümkün. İşte Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'nin Liverpool maçındaki durumuna dair bilinenler.

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN YOK?

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Liverpool maçı kadrosunda yer alıyor ancak karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcunun ilk 11'de yer almaması teknik tercih olarak değerlendiriliyor. Kerem'in sakatlığına ya da cezasına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle deneyimli futbolcunun karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil olması mümkün.

VEDAT MURİQİ NEDEN YOK?

Vedat Muriqi de Liverpool maçında yedek kulübesinden başladı. Kosovalı golcünün ilk 11'de forma giymemesi de teknik tercih olarak değerlendiriliyor. Muriqi'nin de sakatlık ya da ceza durumu bulunmuyor ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna girebilir.