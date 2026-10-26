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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ederken Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11 talebi gündeme geldi. Sarı-lacivertli futbolcunun, eski takımı Galatasaray'a karşı oynanacak mücadelede ilk 11'de sahaya çıkmak istediğini teknik direktör İsmail Kartal'a ilettiği belirtildi. Peki, Kerem Aktürkoğlu Galatasaray maçında oynayacak mı? Detaylar...

KEREM AKTÜRKOĞLU GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşmadaki durumu merak konusu oldu. Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ile özel bir görüşme yaptığı belirtilen milli futbolcunun, RAMS Park'ta oynanacak mücadeleye ilk 11'de başlamak istediğini ilettiği aktarıldı.

Eski takımına karşı sahaya çıkmak isteyen Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11 talebini teknik direktörüne bildirdiği ifade edildi. Ancak futbolcunun derbide ilk 11'de görev alıp almayacağı henüz kesinleşmedi. Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşmadaki rolü, İsmail Kartal'ın vereceği kararla belli olacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU İSMAİL KARTAL İLE ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI

Fenerbahçe'nin derbi hazırlıkları sürerken Kerem Aktürkoğlu'nun teknik direktör İsmail Kartal ile Samandıra'da bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede milli futbolcunun, Galatasaray karşısında ilk 11'de forma giymek istediğini dile getirdiği öğrenildi.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmaya ilk 11'de başlamayı talep eden Kerem Aktürkoğlu'nun, geçen sezonki mücadeleyi de hatırlattığı aktarıldı. Futbolcunun derbide kendisini göstermek istediği ve teknik direktörüne özel talebini ilettiği ifade edildi.

"KENDİMİ AFFETTİRMEK İSTİYORUM"

Kerem Aktürkoğlu'nun İsmail Kartal ile yaptığı görüşmede, geçen sezon Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyete değindiği belirtildi. Milli futbolcunun, derbide ilk 11'de başlamak istediğini ifade ederek şu sözleri kullandığı aktarıldı:

"RAMS Park'ta ilk 11'de başlamak istiyorum hocam. Geçen yıl 3-0 kaybettiğimiz maçta kendimi gösteremedim. Kendimi affettirmek istiyorum. Bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyacağım."

KEREM AKTÜRKOĞLU BU SEZON 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 karşılaşmada görev yapan 28 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Toplam 6 gole katkı sağlayan milli futbolcunun, Galatasaray derbisinde ilk 11'de yer almak istediği belirtildi.

Eski takımına karşı oynanacak mücadelede forma giymeyi hedefleyen Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihine bağlı olacak.