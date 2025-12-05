Kendi maçına bahis oynayan futbolcunun takımı küme düşer mi?

Son operasyon dalgasında gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'dan Metehan Baltacı, Trabzon spor'dan Salih Malkoçoğlu, hakem Zorbay Küçük ve Adana Demir spor'un eski başkanı Murat Sancak gibi spor dünyasının bilinen isimleri bulunuyor. Soruşturmanın kapsamı genişledikçe, gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulanabilecek disiplin yaptırımlarına çevrildi. Bu çerçevede, bir oyuncunun kendi maçına bahis oynaması durumunda kulübün nasıl bir yaptırımla karşılaşacağı sorusu yeniden gündeme taşındı.

56. MADDEYLE BİRLİKTE YAPTIRIMLAR EN ÜST SEVİYEYE ÇIKIYOR

Geçmiş disiplin dosyalarında 57. madde doğrultusunda "bahis oynama" suçu nedeniyle futbolculara çeşitli süreli men cezaları uygulanmıştı. Ancak bu kez savcılık dosyasında yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" ifadesi, talimatların en sert yaptırımlarını içeren 56. maddenin devreye girmesi anlamına geliyor.

Bu maddeye göre:

• Kendi maçına bahis oynayan futbolcular ömür boyu men ile cezalandırılıyor.

• Eylemin yöneticiler tarafından gerçekleştirilmesi hâlinde, kulübe bir alt lige düşürme yaptırımı uygulanıyor.

• Ağır ihlallerde kulüpler için en az 12 puan silme cezası gündeme geliyor.

Bu nedenle Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı gibi isimler hakkında savcılık bulgularının kesinlik kazanması, kariyerlerinin tamamen sona ermesi anlamına gelebilecek ağır sonuçlar doğurabilir.

KÜME DÜŞME VE PUAN SİLME RİSKİ BÜYÜYOR

Skandalda yöneticilerin adının geçmesi, bazı kulüpler açısından tabloyu daha da kritik hâle getiriyor. Dosyada adı bulunan yöneticiler arasında Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak ile Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik de yer alıyor.

İhlalin kulüp yönetimi tarafından yapıldığının netleşmesi durumunda:

• Takımların bir alt lige düşürülmesi,

• Ağır ihlaller kapsamında minimum 12 puan silinmesi

gündeme gelebilecek yaptırımlar arasında. Bu nedenle özellikle Adana Demirspor ve Antalyaspor, soruşturmanın en riskli kulüpleri olarak öne çıkıyor.

TÜRK FUTBOLU TARİHİNİN EN SERT SÜREÇLERİNDEN BİRİ BAŞLIYOR

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından TFF Disiplin Kurulu'nun önümüzdeki haftalarda peş peşe kararlar açıklaması bekleniyor. Federasyon çevrelerinden gelen bilgilere göre, artık "kısa süreli men cezaları" dönemi kapanıyor; yerini ömür boyu men, küme düşürme, puan silme gibi Türk futbol tarihinde ender görülen sert yaptırımlar alıyor.

Soruşturmanın ilerleyişi ve TFF'nin uygulayacağı kararlar, yakın dönemin en geniş kapsamlı futbol yolsuzluğu dosyası olarak tarihe geçebilir.