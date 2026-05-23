Kenan Yıldız sakatlandı mı? Kenan Yıldız Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

İtalya Serie A devi Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle hem kulüp cephesinde hem de Türkiye’de gündemin merkezine oturdu. Juventus antrenmanında sakatlanan genç yıldızın sağlık kontrollerinin ardından ortaya çıkan tablo, özellikle 2026 Dünya Kupası öncesinde dikkatleri üzerine çekti. Peki, Kenan Yıldız Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Detaylar haberimizde.

KENAN YILDIZ SAKATLANDI MI?

Kenan Yıldız, perşembe günü gerçekleştirilen Juventus antrenmanında sakatlık yaşadı. Yapılan ilk sağlık kontrollerinin ardından milli oyuncunun baldır bölgesinde problem tespit edildiği belirtildi. İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport’un aktardığı bilgilere göre, genç yıldızın tedavi süreci sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor.

Sakatlık haberinin ardından Juventus cephesinde büyük bir endişe oluştu. Özellikle sezonun kritik bölümüne girilirken yaşanan bu gelişme, teknik heyetin planlarını doğrudan etkiledi. Siyah-beyazlı ekipte forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Kenan Yıldız’ın yokluğu, takımın hücum organizasyonları açısından önemli bir eksik olarak değerlendiriliyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre milli futbolcunun, Juventus’un Torino ile oynayacağı kritik mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Şampiyonlar Ligi hedefini sürdüren Juventus’ta alınan bu haberin ardından morallerin düştüğü ifade edildi.

Teknik direktör Luciano Spalletti yönetimindeki teknik ekibin, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin gelecek yeni raporları beklediği aktarıldı. Juventus’un Serie A’daki hedefleri açısından Torino karşılaşmasının büyük önem taşıdığı vurgulanırken, Kenan Yıldız’ın yokluğunun takım planlamasını zorlaştırdığı belirtildi.

Öte yandan A Milli Takım cephesinde de gelişmeler yakından takip ediliyor. Teknik direktör Vincenzo Montella ve sağlık ekibinin, yıldız futbolcunun son durumuyla ilgili düzenli bilgi aldığı ifade edildi.

KENAN YILDIZ DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?

2026 Dünya Kupası öncesinde yaşanan sakatlık gelişmesi, Türkiye’de futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. A Milli Takım’ın önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Kenan Yıldız’ın turnuvanın ilk maçına yetişip yetişemeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında 14 Haziran’da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde teknik heyetin sağlık raporlarını dikkatle değerlendirdiği öğrenildi. Oyuncunun tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceği ve sahalara dönüş tarihi yapılacak kontroller sonrasında netlik kazanacak.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Kenan Yıldız’ın durumunun günlük olarak takip edildiği ve oyuncunun sağlık ekibi gözetiminde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Şu ana kadar yıldız futbolcunun Dünya Kupası’nı kaçıracağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Juventus ve A Milli Takım sağlık ekiplerinin koordineli şekilde hareket ettiği belirtilirken, futbolcunun fiziksel durumuna ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Özellikle baldır sakatlıklarında uygulanacak tedavi programının oyuncunun sahalara dönüş sürecinde belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ve milli takım teknik heyetinin, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelecek raporları beklediği öğrenildi. Dünya Kupası öncesinde yaşanan bu gelişme, hem Juventus taraftarları hem de Türk futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.