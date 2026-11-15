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A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Kenan Yıldız'ın kadroda bulunmaması futbolseverlerin gündemine geldi. Juventus forması giyen genç yıldızın neden milli takımda olmadığı, sakatlığının devam edip etmediği ve Fransa maçında neden forma giyemediği merak ediliyor. Peki, Kenan Yıldız neden yok? Kenan Yıldız Milli Takım’da neden yok, sakat mı? Detaylar...

KENAN YILDIZ FRANSA MAÇINDA NEDEN YOK?

Kenan Yıldız, sol ayağındaki sakatlık nedeniyle Fransa maçında forma giyemiyor. Türkiye Futbol Federasyonunun 6 Kasım 2026'da açıkladığı, Belçika ve Fransa karşılaşmalarını kapsayan 26 kişilik aday kadroda genç futbolcuya yer verilmedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, aday kadro açıklaması sırasında Kenan Yıldız'ın durumuna ilişkin bilgi verdi. Yalçın, futbolcunun sakatlığına rağmen milli takıma gelmek istediğini ancak Juventus'un tedavi sürecinin İtalya'da devam etmesini talep ettiğini belirtti. Teknik heyet de kulübün bu talebini kabul etti.

KENAN YILDIZ SAKAT MI, SAKATLIĞI NE?

Evet, Kenan Yıldız'ın sakatlığı devam ediyor. Juventus forması giyen futbolcunun sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğin tabanında kırık meydana geldi.

Genç oyuncu, 23 Ağustos 2026'da Frosinone ile oynanan karşılaşmada sakatlandı. Mücadelenin 69. dakikasında oyundan çıkan Kenan Yıldız'ın yapılan kontrollerinde sol ayağındaki kemikte kırık tespit edildi.

KENAN YILDIZ AMELİYAT MI OLDU?

Evet. Juventus, 31 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada Kenan Yıldız'ın sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğin tabanında meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu. Operasyonun başarılı geçtiği ve futbolcunun 1 Eylül itibarıyla rehabilitasyon programına başlayacağı bildirildi.

Ameliyatın ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecini sürdüren Kenan Yıldız, bu nedenle A Milli Takım'ın kasım ayı kampına katılmadı.

SERGEN YALÇIN KENAN YILDIZ İÇİN NE DEDİ?

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 6 Kasım'da düzenlenen aday kadro açıklama toplantısında Kenan Yıldız'ın milli takımda bulunmamasına ilişkin konuştu. Yalçın, genç futbolcunun sakat olmasına rağmen milli takıma gelmek istediğini ancak Juventus'un tedavisinin kulüpte devam etmesini talep ettiğini açıkladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, kulübün talebini kabul ettiklerini belirterek Kenan Yıldız'ın tedavi sürecini İtalya'da sürdüreceğini ifade etti.

KENAN YILDIZ NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Kenan Yıldız'ın sahalara döneceği kesin tarih henüz açıklanmadı. Juventus'taki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlık ekibinin değerlendirmesiyle yeniden forma giymesi bekleniyor. Futbolcunun aralık ayında sahalara dönmeyi umduğuna ilişkin açıklamalar bulunsa da kesin dönüş tarihi için kulübün ve sağlık ekibinin kararının beklenmesi gerekiyor.