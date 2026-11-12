Kenan Yıldız neden yok, Kenan Yıldız milli takıma neden çağrılmadı, Kenan Yıldız milli takım kadrosunda yok mu, Kenan Yıldız sakat mı, cezalı mı, yede

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Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı A Milli Takım kadrosunda yer almadı. İşte Kenan Yıldız'ın milli takım kadrosunda yer almamasına ilişkin merak edilenler.

KENAN YILDIZ NEDEN YOK?

Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosuna çağrılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı kadroda sakatlığı bulunan Kenan Yıldız'ı listeye dahil etmedi.

KENAN YILDIZ MİLLİ TAKIMA NEDEN ÇAĞRILMADI?

Kenan Yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takıma davet edilmedi. Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları öncesinde sakatlığı bulunan oyuncuları kadroya dahil etmedi.

KENAN YILDIZ MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YOK MU?

Evet, Kenan Yıldız A Milli Takım kadrosunda yok. Kenan Yıldız, Belçika ve Fransa maçları için açıklanan kadroda yer almadı.

KENAN YILDIZ SAKAT MI?

Evet, Kenan Yıldız sakat. Genç futbolcu, sakatlığı nedeniyle Belçika ve Fransa maçlarında A Milli Takım'da forma giyemeyecek. Kenan Yıldız'ın sakatlığının türüne ve ne kadar süre forma giyemeyeceğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

KENAN YILDIZ CEZALI MI?

Hayır, Kenan Yıldız'ın milli takımda cezalı olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Kenan Yıldız, ceza nedeniyle değil, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

KENAN YILDIZ YEDEK Mİ?

Kenan Yıldız, milli takımda yedek değil. Kenan Yıldız bu kez A Milli Takım kadrosuna hiç çağrılmadığı için Belçika ve Fransa maçlarında ne ilk 11'de ne de yedek kulübesinde yer alacak.

MİLLİ TAKIMA KİMLER ÇAĞRILDI?

Sergen Yalçın'ın kadrosunda dikkat çeken yeni isimler de yer aldı. Lille forması giyen kaleci Berke Özer aylar sonra yeniden milli takıma çağrıldı. Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen ilk kez milli davet aldı. Ersin Destanoğlu ve Enes Ünal da uzun bir aradan sonra yeniden A Milli Takım'a döndü. Ahmetcan Kaplan da milli davet alan isimler arasında yer aldı.

MİLLİ TAKIMIN MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Belçika maçı ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.