Kenan Yıldız ne zaman sahalara dönecek?

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Milli maçın ardından "Kenan Yıldız ne zaman dönecek?", " Kenan Yıldız'ın sakatlığı ne?" ve "Fransa maçında oynayacak mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte Kenan Yıldız'ın sahalara dönüşüne dair tüm detaylar.

KENAN YILDIZ NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Kenan Yıldız, aralık ayında sahalara dönmeyi planlıyor. Milli futbolcu, 9 Kasım 2026'da yaptığı açıklamada "Aralık ayında sahalara dönmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı. Genç yıldız, dönüş için kesin bir gün ya da maç belirtmedi. Juventus'tan da oyuncunun dönüş tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

KENAN YILDIZ DÖNÜŞ TARİHİNİ NEREDE AÇIKLADI?

Kenan Yıldız, dönüş tarihine ilişkin açıklamasını İtalya'nın Bologna kentinde yaptı. Milli futbolcu, 2025-2026 sezonunun en iyi oyuncusuna verilen "Bulgarelli Numero 8" ödülünün törenine katıldı. Törende konuşan Kenan, bugün kendisini iyi hissettiğini ve Juventus'u çok özlediğini söyledi.

KENAN YILDIZ'IN SAKATLIĞI NE?

Kenan Yıldız, sezonun ilk maçında Frosinone karşısında sakatlandı. Juventus, 31 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada milli futbolcunun sol ayağındaki beşinci metatars kemiğinde kırık tespit edildiğini duyurdu. Ameliyat edilen Kenan, ardından rehabilitasyon sürecine başladı. Genç yıldız, yaklaşık iki buçuk aydır sahalardan uzak bulunuyor.

KENAN YILDIZ NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?

Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın kasım ayı kadrosuna çağrılmadı. Milli futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de oynanan Belçika maçında forma giyemedi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Kenan'ın kampa katılmak istediğini ancak Juventus'un tedavinin İtalya'da devam etmesini talep ettiğini açıklamıştı.

KENAN YILDIZ FRANSA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Hayır. Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın 15 Kasım'da Bordeaux'da oynayacağı Fransa maçında da forma giyemeyecek. Milli futbolcunun ay-yıldızlı formaya dönüşü, sakatlığını tamamen atlatmasının ardından gündeme gelecek.

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005'te Almanya'nın Regensburg kentinde doğdu. Futbola Bayern Münih altyapısında başlayan genç oyuncu, 2022'de Juventus'a transfer oldu. Kısa sürede A takıma yükselen Kenan, Juventus'ta 10 numaralı formayı giyiyor ve Serie A'nın en dikkat çeken genç yetenekleri arasında gösteriliyor. Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın da vazgeçilmez isimlerinden biri.