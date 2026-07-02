Kenan Sipahi kimdir, basketbolcu Kenan Sipahi kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği isimlerden Kenan Sipahi yeniden gündemde. "Kenan Sipahi kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Hangi takımda oynuyor?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. İşte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyun kurucusu Kenan Sipahi'nin biyografisi, basketbol kariyeri ve güncel kulüp yaşamına dair merak edilen ayrıntılar.

KENAN SİPAHİ KAÇ YAŞINDA?

26 Mayıs 1995 doğumlu olan Kenan Sipahi, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Kariyeri boyunca Türkiye Basketbol Süper Ligi, EuroLeague ve Avrupa'nın farklı liglerinde önemli tecrübeler kazanan milli basketbolcu, oyun kurucu pozisyonundaki deneyimiyle ön plana çıkıyor.

KENAN SİPAHİ NERELİ?

Kenan Sipahi, Kosova'nın Priştine kentinde doğdu. Türk vatandaşlığı bulunan milli basketbolcu, altyapı yaş kategorilerinden itibaren Türkiye Milli Takımı formasını giydi ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın önemli oyuncularından biri haline geldi.

KENAN SİPAHİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kenan Sipahi, kariyerini Bahçeşehir Koleji'nde sürdürüyor. Tecrübeli oyun kurucu, 2025 yılında Bahçeşehir Koleji'ne transfer oldu ve Türkiye Basketbol Süper Ligi ile Avrupa kupalarında takımının formasını giyiyor. Aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da kadrosunda yer alarak ay-yıldızlı formayla mücadele etmeye devam ediyor.

KENAN SİPAHİ'NİN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine TOFAŞ'ta başlayan Kenan Sipahi, daha sonra Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş, Real Betis, Casademont Zaragoza ve yeniden Karşıyaka gibi önemli kulüplerde forma giydi. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da edindiği tecrübeyle dikkat çeken başarılı guard, oyun kurma becerisi, asistleri ve liderlik özellikleriyle takımlarının önemli isimleri arasında yer aldı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kenan Sipahi, Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında elde ettiği başarıların ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı'na yükseldi. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemeleri başta olmak üzere birçok uluslararası organizasyonda ay-yıldızlı formayı giyen deneyimli basketbolcu, milli takımın oyun kurucu rotasyonundaki önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.