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Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, haklarında gündeme gelen ayrılık iddialarının ardından bu kez çocuklarıyla birlikte görüntülendi. Antalya'da geçirdikleri ara tatilin ardından 22 Kasım akşamı İstanbul'a dönen çift, İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. İmirzalıoğlu ve Kobal'ın birlikte görüntülenmesi, “Kenan İmirzalıoğlu boşandı mı, Sinem Kobal ile ayrıldı mı?” sorularını yeniden gündeme taşıdı. Detaylar...

KENAN İMİRZALIOĞLU VE SİNEM KOBAL BOŞANDI MI?

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın boşandığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Kasım ayının başında ortaya atılan ayrılık iddialarının ardından çift, 22 Kasım 2026 Pazar akşamı kızları Lalin ve Leyla ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Antalya'da çocuklarıyla ara tatil yapan İmirzalıoğlu ve Kobal, İstanbul'a dönüşlerinde gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Çift, basın mensuplarına “Çok yorgunuz, daha sonra konuşuruz” dedi.

KENAN İMİRZALIOĞLU VE SİNEM KOBAL HAKKINDA AYRILIK İDDİASI NEDEN ÇIKTI?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal hakkında ayrılık iddiaları, oyuncunun Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına tek başına katılmasının ardından gündeme geldi. Kobal'ın etkinlikte eşiyle birlikte yer almaması, sosyal medyada çeşitli yorumlara yol açtı.

Etkinlik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu'nun reklam filmi çekimi nedeniyle kendisine eşlik edemediğini açıkladı. Bu açıklamaya rağmen çiftin evliliğine ilişkin söylentiler magazin gündeminde yer almaya devam etti.