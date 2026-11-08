Kemal Tahir'in 'Esir Şehrin İnsanları' ve 'Esir Şehrin Mahpusu' adlı romanlarında, olayların geçtiği 'esir şehir' hangisidir?

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Kemal Tahir'in "Esir Şehrin İnsanları" ve "Esir Şehrin Mahpusu" adlı romanlarında olayların geçtiği esir şehir İstanbul'dur. Romanlar, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından itilaf devletleri tarafından işgal edilen İstanbul'u ve bu dönemde yaşananları anlatıyor. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

KEMAL TAHİR'İN "ESİR ŞEHRİN İNSANLARI" VE "ESİR ŞEHRİN MAHPUSU" ADLI ROMANLARINDA, OLAYLARIN GEÇTİĞİ "ESİR ŞEHİR" HANGİSİDİR?

A) İzmir

B) İstanbul

C) Kars

D) Gaziantep

Doğru cevap: B) İstanbul



ESİR ŞEHİR ROMANLARI NEYİ ANLATIYOR?

Kemal Tahir'in Esir Şehir üçlemesi, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından itilaf devletlerinin işgali altındaki İstanbul'u konu alıyor. Üçlemenin ilk kitabı "Esir Şehrin İnsanları" 1956'da, ikinci kitabı "Esir Şehrin Mahpusu" ise 1962'de yayımlandı. Üçleme, 1971'de yayımlanan "Yol Ayrımı" romanıyla tamamlandı. Romanların merkezinde, işgal altındaki İstanbul'da Millî Mücadele'ye destek veren ve bu nedenle tutuklanan Kâmil Bey yer alıyor. Eserlerde işgal döneminin İstanbul'u, toplumun farklı kesimlerinin işgale bakışı ve Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'na verilen destek anlatılıyor.

İSTANBUL'A NEDEN ESİR ŞEHİR DENİYOR?

İstanbul, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 13 Kasım 1918'de itilaf devletlerinin donanmasının şehre gelmesiyle fiilen işgal altına girdi. 16 Mart 1920'de ise resmen işgal edildi. Şehir, Lozan Antlaşması'nın ardından 6 Ekim 1923'te Türk ordusunun İstanbul'a girmesiyle işgalden kurtuldu. İşgal yılları boyunca yaşanan baskılar nedeniyle bu dönemdeki İstanbul, edebiyatta "esir şehir" olarak anılıyor.

KEMAL TAHİR KİMDİR?

Kemal Tahir, 13 Mart 1910'da İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmet Kemalettin Demir olan yazar, Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri olarak kabul ediliyor. Eserlerinde Osmanlı tarihine, Anadolu insanına ve Millî Mücadele dönemine yer veren Kemal Tahir, uzun yıllar cezaevinde kaldı. "Devlet Ana", "Yorgun Savaşçı", "Kurt Kanunu", "Göl İnsanları" ve "Rahmet Yolları Kesti" yazarın en bilinen eserleri arasında yer alıyor. Kemal Tahir, 21 Nisan 1973'te İstanbul'da hayatını kaybetti.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

İzmir: Kurtuluş Savaşı yıllarında 15 Mayıs 1919'da Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilen ve 9 Eylül 1922'de kurtarılan şehir. Ancak Kemal Tahir'in Esir Şehir romanlarında anlatılan şehir İzmir değil.

Kars: Doğu Anadolu'da yer alan ve tarihte işgallere sahne olan şehirlerden biri. Kemal Tahir'in Esir Şehir romanlarıyla doğrudan bir bağlantısı bulunmuyor.

Gaziantep: Kurtuluş Savaşı'nda işgale karşı gösterdiği direniş nedeniyle "Gazi" unvanı verilen şehir. Ancak Esir Şehir üçlemesinin geçtiği yer Gaziantep değil.