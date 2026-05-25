Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı milletvekilleri kimler? Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri kim?

CHP’de kurultay davası sürecine ilişkin gelişmeler ve istinafın verdiği tedbir kararının ardından yaşanan tartışmalar, parti içinde farklı gruplar arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdiği iddia edilen milletvekilleri ve parti yöneticileri, son yaşanan olayların merkezinde yer aldı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı milletvekilleri hangileri? Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri kimler? Detaylar...

CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE YAŞANAN GERGİNLİK

İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine, Genel Merkez bahçesinde bekleyen aralarında CHP yöneticilerinin de olduğu partililer ile Genel Merkez'in dışında bekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup arasında arbede çıktı.

Bir süre sonra aralarında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, Genel Merkezin dış kapısına geldi ancak Genel Merkez'e alınmadı.CHP Genel Merkez binasının önünde gerginlik sürerken Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kapının kilitli olması nedeniyle otopark girişinden atlayarak binaya giriş yaptı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ VE PARTİ İÇİ TARTIŞMA

CHP Bursa Milletvekili Kayışoğlu, bu sırada genel merkez önünde bekleyen Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerine şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bir milletvekili koltuğu için Erdoğan’ı yeniden koltuğa oturtacaksınız”

Yaşanan bu sözlü tartışma, parti içindeki görüş ayrılıklarını ve kurultay süreci etrafında şekillenen siyasi gerilimi daha da görünür hale getirdi. Genel Merkez çevresinde toplanan gruplar arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği bildirildi.

KAYYUMCULARI GÖRÜNCE ÖFKEMİZ PATLADI

Ardından binaya giriş yapan Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yaşanan olaylara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Kayyumcuları görünce haklı öfkemiz patladı. Utanmadan buraya gelip polisle girmeye çalışıyorlar. Sebep ne? Tek bir sebebi var, Erdoğan’ı yeniden o koltuğa oturtacaklar. 86 milyonun sefaletini, açlığını, yoksulluğunu, gençlerin işsizliğini, emeklilerin açlığını düşünmeden, çocukların okula aç gitmesi umurlarında değil, buraya oturacaklar, bir tane milletvekili koltuğu kapmak için Erdoğan’ı iktidarda tutmaya devam edecekler. Biz buna direneceğiz, milletimizle birlikte direneceğiz. İzin vermeyeceğiz. Bu millet büyüktür, vicdanlıdır, inanıyoruz.”