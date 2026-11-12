Kemal Batmaz neden öldü, futbolcu Kemal Batmaz kimdir?

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Acı haberin ardından "Kemal Batmaz neden öldü?", "Kemal Batmaz kimdir?" ve "Hangi takımlarda oynadı?" soruları gündeme geldi. İşte Kemal Batmaz'ın hayatı, futbol kariyeri ve vefatına dair bilinenler.

KEMAL BATMAZ HAYATINI KAYBETTİ

Bursaspor'un efsane isimlerinden Kemal Batmaz, 12 Kasım 2026 tarihinde 72 yaşında hayatını kaybetti. Yeşil-beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve uzun yıllar Bursaspor formasını terleten Batmaz'ın vefatı, futbolseverleri yasa boğdu.

KEMAL BATMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Kemal Batmaz, evinde rahatsızlanması üzerine ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede zatürre olduğu belirlenen Batmaz, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kemal Batmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KEMAL BATMAZ KİMDİR?

Kemal Batmaz, 1 Eylül 1954'te İstanbul'da doğdu. Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Batmaz, 1968 yılında profesyonel kariyerine adım attı. Uzun yıllar Bursaspor'da forma giyen Batmaz, ardından Beşiktaş'a transfer oldu. 1982 yılında futbolu bırakan Batmaz, daha sonra antrenörlük kariyerine yöneldi.

KEMAL BATMAZ KAÇ YAŞINDAYDI?

1954 doğumlu olan Kemal Batmaz, 72 yaşında hayatını kaybetti.

KEMAL BATMAZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kemal Batmaz, futbolculuk kariyerinde iki kulübün formasını giydi:

Bursaspor (1968-1978)

Beşiktaş (1978-1981)

Batmaz, Bursaspor formasıyla 124 lig maçına çıktı. 1978'de transfer olduğu Beşiktaş'ta ise 1981'e kadar forma giydi ve 78 lig maçında görev aldı.

KEMAL BATMAZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Evet. Kemal Batmaz, milli takımlarda toplam 17 maçta forma giydi. Batmaz, U18 Milli Takımı'nda 5, U21 Milli Takımı'nda 3, A Milli Takım'da ise 9 kez ay-yıldızlı formayı terletti.

KEMAL BATMAZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Futbolu bıraktıktan sonra Bursaspor'un altyapısında ve teknik ekibinde görev alan Kemal Batmaz, 1991 yılında antrenörlüğe başladı. 1999'da Bursaspor A takımının teknik sorumluluğunu üstlenen Batmaz, teknik direktörlük kariyerinde Bursaspor, Turgutluspor, Siirtspor, İnegölspor, Fatih Karagümrük ve Bursa Merinosspor'u çalıştırdı.

KEMAL BATMAZ'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Kemal Batmaz için cuma günü öğle namazına müteakip Ulucami'de cenaze namazı kılınacak. Batmaz, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.