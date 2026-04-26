Keçiörengücü Manisa FK maçı hangi kanalda, Keçiörengücü Manisa FK nereden CANLI izlenir?

Keçiörengücü - Manisa FK maçı şifresiz izle seçeneğiyle ekranlara geliyor. 26 Nisan Pazar günü saat 16:00'da start alacak müsabaka, TRT Spor ekranlarından konferans yayınla, beIN Connect ve tabii Spor 3 platformlarından ise naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan şifresiz takip etmek isteyen taraftarlar TRT Spor kanalını tercih edebilirken, dijital platformlar üzerinden yüksek çözünürlükle izlemek isteyenler için alternatif linkler erişime açıldı. İki takımın muhtemel 11'leri ve maç öncesi son dakika gelişmelerine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

KEÇİÖRENGÜCÜ - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü, kendi sahasında Manisa FK'yı ağırlıyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak bu kritik müsabaka, saat 16:00'da başlayacak. Ligin orta sıralarını ve alt sıralardan uzaklaşma çabasını yakından ilgilendiren bu mücadele, aynı zamanda 1. Lig Konferans Yayın kuşağının da önemli bir parçası olacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Futbolseverler, Aktepe Stadyumu'ndaki bu zorlu randevuyu farklı platformlar üzerinden takip edebilecek. İşte maçı canlı yayınlayacak kanallar:

• TRT Spor: Şifresiz olarak konferans yayın formatıyla sahadaki tüm gelişmeleri anlık olarak aktaracak.

• tabii Spor 3: İnternet platformu ve uydu üzerinden müsabakayı naklen yayınlayacak.

• Bein Sports beIN Connect: Dijital yayın platformu üzerinden üyelerine canlı maç izleme imkanı sunacak.

TRT SPOR ŞİFRESİZ YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Mücadeleyi herhangi bir ücret ödemeden takip etmek isteyen taraftarlar için TRT Spor en kolay erişim yolu olacak. TRT Spor'u aşağıdaki platformlarda belirtilen kanal numaralarından izleyebilirsiniz:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

• Türksat Uydu: Şifresiz ve HD yayın üzerinden erişim sağlanabilir.

DİJİTAL PLATFORMLARDAN MAÇ KEYFİ: TABİİ VE BEIN CONNECT

Maçı yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz izlemek isteyenler için tabii Spor 3 ve beIN Connect alternatifleri bulunuyor. Her iki platform da internet üzerinden mobil uygulama, akıllı televizyon veya web tarayıcıları aracılığıyla erişim sunuyor. Özellikle "tabii" platformu üzerinden maçı izlemek isteyen kullanıcıların, Türksat uydusu veya uygulama üzerinden üyelik girişlerini yapmaları yeterli olacak.

MAÇIN OYNANACAĞI YER VE KOŞULLAR

Ankara’da futbolseverlerin buluşma noktası olan Aktepe Stadyumu, Keçiörengücü ve Manisa FK arasındaki bu dev randevuya ev sahipliği yapacak. Saat 16:00'da hakemin ilk düdüğüyle başlayacak olan maçta, her iki takımın da sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosunda üst sıralara tırmanma hedefi bulunuyor. Şehirdeki hava durumu ve saha zeminine dair son dakika bilgilerini maç saatine kadar kanalımızdan takip edebilirsiniz.